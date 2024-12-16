Минздрав не продлевает

Минздрав Ульяновской области не стал продлевать контракт с главврачом детской специализированной психоневрологической больницы №1 (ДСПБ №1), главного внештатного детского реабилитолога Ульяновской области Ирины Пальшинцевой. Причины не называются. Персонал больницы и родители детей-пациентов считают, что увольнение связано с их протестом против планируемого слияния больницы с крупной больницей святого апостола Андрея Первозванного. Между тем сотрудники и родители пациентов передали в приемную президента РФ свое обращение с просьбой не допустить слияния, которое, по их мнению, приведет к ухудшению качества предоставления медпомощи. Общественная палата проект реорганизации ДСПБ не поддержала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудники больницы и родители детей-инвалидов заявляют, что после увольнения главврача будет утеряна и уникальная процедура лечения

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Сотрудники больницы и родители детей-инвалидов заявляют, что после увольнения главврача будет утеряна и уникальная процедура лечения

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В минувшую пятницу вечером минздрав Ульяновской области сообщил, что контракт с главврачом ДСПБ №1 Ириной Пальшинцевой не продлен, она уволена в связи с истечением срока контракта, а исполняющей обязанности главврача назначена Татьяна Губарева. Причины непродления контракта минздрав не указал. По информации источников «Ъ», на момент назначения Татьяна Губарева даже не знала об этом.

Ирина Пальшинцева — главный внештатный детский специалист Ульяновской области по медицинской реабилитации. Она руководила специализированной больницей 35 лет, с момента ее основания. По словам сотрудников ДСПБ №1, фактически она создавала это лечебное учреждение, формировала коллектив, добивалась получения необходимого оборудования, развивала больницу, расширяя спектр реабилитационных мероприятий.

В беседе с «Ъ» Ирина Пальшинцева сказала, что никаких причин непродления контракта ей не назвали, только выдали в пятницу трудовую книжку. Никто из министерства ей не звонил и не пояснял причины такого решения.

Персонал ДСПБ №1 и родители детей - пациентов больницы считают, что увольнение Ирины Пальшинцевой напрямую связано с их протестом против слияния ДСПБ №1 с крупным, но непрофильным лечебным учреждением — городской клинической больницей святого апостола Андрея Первозванного, расположенной также в Заволжском районе Ульяновска.

Об этом инициативная группа сотрудников больницы и родителей детей — пациентов ДСПБ №1 сообщила в своих обращениях к Владимиру Путину, которые были переданы в минувшую пятницу в приемную президента РФ (копии имеются в редакции «Ъ»). В обращениях президента просили разобраться в ситуации и не допустить планируемого региональным минздравом слияния учреждений, а также не допустить непродления контракта с главврачом ДСПБ №1 Ириной Пальшинцевой. Увольнение главврача и планируемая реорганизация, как заявляют авторы обращений, приведет к значительному снижению качества медпомощи и нарушению прав больных детей. Об этом же говорится в двух видеообращениях, которые инициативная группа направила в понедельник на прямую линию президента, а также в письменном обращении сотрудников и родителей к губернатору региона Алексею Русских. В обращении к губернатору родители детей — пациентов ДСПБ №1 (163 подписи) просят отставить Ирину Пальшинцеву в должности главврача, отмечая также, что в регионе только она обладает «уникальной методикой ботулинотерапии при спастических парезах и имеет в этой области многолетний опыт», и ее увольнение приведет к нарушению прав детей-инвалидов, которые лишатся лечения.

Ранее, 7 декабря, сотрудники и родители детей-инвалидов (около 50 человек) вышли на пикет с требованием не допустить слияния медучреждений и призывами отправить в отставку министра здравоохранения Марию Шалягину и профильного вице-премьера Анну Тверскову. К пикету присоединились и представители кардиодиспансера, которые также выступали против слияния их учреждения с областной больницей.

Как сообщал «Ъ», в начале октября минздрав Ульяновской области обнародовал свои планы по шести слияниям учреждений здравоохранения Ульяновска и региона, объясняя необходимость слияния нехваткой врачей, узких специалистов и высокотехнологичного оборудования и утверждая, что это повысит качество и доступность медпомощи. Однако в ходе объявленных обсуждений инициатив минздрава сотрудники и пациенты части медучреждений выступили категорически против реорганизации. В частности, медработники ДСПБ №1 заявили, что кадровой проблемы у них нет, их больница полностью укомплектована опытными врачами и иным медперсоналом, что они против ликвидации в ходе реорганизации круглосуточного стационара ДСПБ, после чего больные дети из районов не смогут получать необходимую медпомощь, что после слияния качество медпомощи ухудшится, поскольку больница, с которой происходит слияние, не является профильной для их направления, ряд процедур, которые в ДСПБ бесплатные, могут стать платными и ограниченными в соответствии с правилами больницы Андрея Первозванного. Планировалось, что реорганизация будет завершена до конца года. Мнение персонала больниц и пациентов региональный минздрав учитывать не стал, по итогам обсуждений заявил, что считает реорганизацию «целесообразной».

Министр здравоохранения Ульяновской области Мария Шалягина сообщила «Ъ», что в ДСПБ «были выявлены многочисленные нарушения, в том числе длительное отсутствие лицензии, а это очень серьезное нарушение, за которое несет ответственность руководитель учреждения». «Также в рамках внутреннего контроля качества минздравом были выявлены организационные нарушения при оказании медпомощи, что и явилось поводом для непродления контракта»,— сказала министр. Она также отметила, что, согласно требованиям Минздрава РФ, подобные реабилитационные учреждения должны иметь обязательно реанимацию и лабораторию, чего нет у этой больницы, поэтому слияние с более крупной больницей — необходимость.

Между тем в ДСПБ «Ъ» пояснили, что лицензия, о которой идет речь, получена была еще в 2014 году и не прерывалась, не так давно при ее переоформлении региональным минздравом была допущена техническая ошибка, которая, после того как это было выявлено, была сразу устранена. По поводу требований о наличии реанимации и лаборатории пояснили, что ДСПБ относится к реабилитационным учреждениям второго типа, для которого таких требований нет, и больница вполне может действовать самостоятельно.

На минувшей неделе, 10 декабря, ДСПБ №1 посетил лично председатель облправительства Геннадий Спирчагов, который после визита заявил, что, прежде чем принимать решение о слиянии, он намерен сам тщательно проанализировать ситуацию и сравнить ее с другими регионами.

Как стало известно «Ъ», также в минувшую пятницу, после повторного изучения ситуации с ДСПБ №1, профильная комиссия Общественной палаты Ульяновской области приняла решение не поддерживать слияние ДСПБ.

Зампред Общественной палаты Владимир Малинин сказал «Ъ», что он и его коллеги пришли к выводу, что «сохранение этой больницы в виде отдельного и самостоятельного реабилитационного центра более целесообразно, чем слияние, это возможно и этому нет препятствий».

Сергей Титов, Ульяновск