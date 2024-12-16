Уфа обойдется без дефицита

Вчера в Уфе прошли публичные слушания по проекту городского бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Участие в них приняли около 500 человек. В этом году в мэрию поступило всего 75 обращений от граждан, изложить свои предложения лично захотели 16 участников слушаний. Они чаще всего говорили о проблемах общественного транспорта и дорог. Мероприятие прошло без эксцессов и эмоций. Комиссия по проведению публичных слушаний обещала изучить поступившие предложения. Начальник финансового управления мэрии Уфы Рустем Акбашев сообщил, что «город движется в правильном направлении».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После мероприятия участники слушаний стремились поговорить с городскими чиновниками тет-а-тет

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ После мероприятия участники слушаний стремились поговорить с городскими чиновниками тет-а-тет

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ

В Уфимской детской филармонии прошли публичные слушания по проекту бюджета на ближайшие три года. Модератором мероприятия стал депутат горсовета Айдар Зубаиров. Он сообщил, что в зале собрались около 500 человек. В комиссию по проведению слушаний, по его словам, поступило 75 письменных предложений, но лично выступить решили 16 горожан.

Перед тем, как заслушать уфимцев, заместитель главы администрации — начальник финансового управления мэрии Уфы Рустем Акбашев сообщил, что бюджет на трехлетний срок планируется бездефицитным. По его словам, доходы и расходы в 2025 году составят 41,6 млрд руб., в 2026 году — 43 млрд руб., в 2027 году — 43,8 млрд руб. Большая часть доходов будет состоять из налоговых и неналоговых (22,7 млрд руб.) и межбюджетных трансфертов в размере 19 млрд руб.

Господин Акбашев сообщил, что около 50% расходов в 2025 году придется на образование (20,5 млрд руб.), еще 2,7 млрд руб. — на дороги. Так, в Уфе продолжится строительство улицы генерала Кусимова, дублера проспекта Дружбы народов у Центра фехтования и транспортной развязки в Зинино, реконструкция улиц имени города Галле и Октябрьской революции, а также ремонт улиц Ленина и Новомостовой. На развитие транспортного обслуживания населения потратят 1 млрд руб., из них на перевозки электротранспортом уйдет 790 млн руб. Оставшиеся деньги выделят, в частности, на покупку остановочных павильонов и на создание единого платного парковочного пространства в центре Уфы.

1 млрд руб. выделается городскому округу. Десятая часть этой суммы — 110 млн руб. — пойдет на формирование положительного имиджа Уфы. На развитие современной городской среды выделят 928 млн руб. Эти деньги, в частности, направят на благоустройство парка имени Ленина и скверов имени Гастелло и Шакирова.

Затронув тему муниципального долга, Рустем Акбашев подчеркнул, что он снизился до 9,2 млрд руб. «Город движется в правильном направлении»,— резюмировал он.

Затем слово предоставили выступающим, которые чаще всего жаловались на общественный транспорт и дороги. В частности, поступило предложение заменить старые троллейбусы на новые. В качестве примера жительница привела маршрут №16, который обслуживают современные троллейбусы «Горожанин» российско-белорусского производства. «В них тепло и вместительно»,— отметила выступающая. Житель поселка Нагаево предложил отремонтировать улицу 65-летия Победы, которая, как он отметил, является магистральной и связывает более 9 тыс. жителей. Ремонта этой дороги, сообщил пенсионер, местные жители добиваются пять лет. Другая выступающая рассказала об удручающем состоянии двух подземных переходов на Сельской Богородской улице напротив УМПО. Услышав это, глава горсовета Марат Васимов обратился к сидящему в зале первому заместителю главы администрации Сергею Кожевникову: «Сергей Петрович, у нас в следующем году 100 лет УМПО? Наверное, к такому юбилею с переходом надо что-то подумать». Тот в ответ, привстав с места, кивнул головой.

Жительница Инорса, сменив тему, предложила построить в микрорайоне поликлинику, поскольку существующих четырех, по ее словам, не хватает для обслуживания населения. На это Айдар Зубаиров заявил, что, несмотря на то, что медицину финансирует республиканский бюджет, город отправит соответствующее обращение.

Еще две жительницы Уфы пожаловались на проблемы с освещением улиц в черте Уфы. Далее мэрии предложили взять на себя содержание хоккейных коробок, чтобы решить проблемы с качеством заливки льда и своевременной очисткой их от снега.

Продолжавшиеся около двух часов слушания закончились традиционно: обещанием изучить все поступившие предложения.

Венера Хисамова