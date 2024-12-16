Минздрав: с 2021 года материнская смертность снизилась на 69%

Число матерей, умерших при родах, с 2021 года снизилось на 69%, следует из данных, представленных министром здравоохранения Михаилом Мурашко на IX Российско-Армянском форуме по здравоохранению. В 2024 году материнская смертность составила 10,6 случая на 100 тыс. детей. В 2021-м — 34,5 случая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мурашко

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Михаил Мурашко

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Коэффициент материнской смертности (КМС) определяется как число случаев смерти матерей, поделенное на 100 тыс. новорожденных. В это число не входят случаи, когда погибли и мать, и ребенок. КМС отражает риск материнской смерти по отношению к числу новорожденных, а также риск смерти при одной беременности или одних родах.

По словам господина Мурашко, которые приводит ТАСС, показатели 2024 года также требуют улучшения. Для этого медикам необходимо анализировать «критические состояния», которые могут привести к смерти во время родов, считает министр. Господин Мурашко добавил, что для фиксирования жизнеугрожающих для беременных случаев существует специальный регистр.

Сколько женщин умерло во время родов в течение 2024 года, министр не уточнил. В 2020 году материнская смертность на фоне пандемии коронавируса выросла на 20%, до 11,2 (умерла 161 женщина), свидетельствуют данные Росстата. В 2021 году она выросла втрое — до 34,5 (482 женщины). Показатель материнской смертности снизился в 2022 году, до 13 (170 женщин). В 2023 году он составил 13,3 (168 женщин).

С середины 1990-х КМС быстро снижался и в 2017 году опустился до 8,8 (до 2010 года коэффициент составлял около 20). В 2010 году Росстат перестал публиковать данные о смертности с учетом поздней материнской смерти (после 42 дней, но в течение года после родов). Сейчас в число зафиксированных Росстатом случаев входит смерть женщин по причине аборта, внематочной беременности, акушерской эмболии, кровотечения, сепсиса, осложнений анестезии и др.

Полина Мотызлевская