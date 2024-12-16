В Южноуральске открылся завод по производству стеклянных изоляторов

На базе Южноуральского завода радиомеханики (ЮЗРК) запустили производство стеклодеталей. В открытии приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер и первый вице-президент производственного объединения «Форэнерго» (компания-инвестор) Виталий Кобзев, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Завод оснащен современным высокопроизводительным оборудованием. Основные этапы объединены в единую технологическую цепочку и максимально автоматизированы. Планируется, что производительность предприятия составит 5 млн стеклодеталей в год. Продукция будет реализовываться в России и за рубежом. По словам Алексея Текслера, запуск линии позволит области стать лидером в мире по изготовлению изоляторов.

В планах у «Форэнерго» также разработка технопарка на базе ЮЗРК, в который войдет и новое предприятие. На площадке запустят литейное, керамическое, композитное производство, а также откроют новый цех для выпуска варисторов (нелинейные резисторы, которые применяются в радиоэлектронных цепях). Компания инвестирует в создание технопарка не менее 2,5 млрд руб.

Стеклянные изоляторы применяются для эффективной изоляции проводов электропередачи от металлических опор, что позволяет предотвратить возможность короткого замыкания и повреждения системы. Они обладают высокой диэлектрической прочностью и способны выдерживать высокие напряжения. Также эти комплектующие хорошо справляются с агрессивными окружающими средами, такими как соляные аэрозоли или загрязнения.

Виталина Ярховска