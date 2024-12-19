Полет в подземелье

Защищенный от пыли, влаги и столкновений с препятствиями дрон сконструировали специалисты Центра беспилотных авиационных систем Университета Иннополис для изучения состояния шахт, коллекторов, труднодоступных промышленных объектов, опасных для человека. Испытания в вентиляционных шахтах Московского метрополитена российский ИТ-вуз провел вместе с компанией ПРИН — ведущим поставщиком геодезического оборудования в стране и отделом инженерно-конструкторских исследований «Мосгоргеотреста».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 3D-модель вентиляционной шахты, построенная по данным беспилотника

3D-модель вентиляционной шахты, построенная по данным беспилотника



Промышленный беспилотник Университета Иннополис заключен в специальную ударопрочную конструкцию и оснащен высокоточной камерой с гироподвесом для стабилизации, сканирующим объекты лидаром и интеллектуальными системами управления. Его особенности — возможность обнаруживать и обходить препятствия на пути и способность автономно работать в замкнутых пространствах без GPS-навигации, используя технологию SLAM при построении карты окружающей среды в реальном времени.

Во время испытаний в московском метро дрон с помощью лидара построил детализированную 3D-модель временно выведенной из эксплуатации для модернизации и реконструкции шахты — промышленный беспилотник собрал точные данные для дальнейшего анализа специалистами.

Искандер Бариев, директор Университета Иннополис: «Эксперимент нашего Центра беспилотных авиационных систем стал первым случаем применения беспилотника в подобной задаче. Вентиляционные шахты метро — достаточно сложный инфраструктурный объект, и сейчас их осмотром занимаются сотрудники. Использование промышленного дрона позволит ускорить и обезопасить инспекцию в труднодоступных местах шахт и тоннелей, собирать детализированные 3D-данные для анализа, повышая качество осмотра. Эксперимент подтвердил, что решение работает и имеет потенциал применения в данной отрасли. Это еще один шаг к внедрению инноваций в промышленный мониторинг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Опорная 3D-модель вентиляционной шахты, построенная с помощью ГНСС-RTK сканера SLAM CHCNAV RS10

Опорная 3D-модель вентиляционной шахты, построенная с помощью ГНСС-RTK сканера SLAM CHCNAV RS10



Для сравнения качества построения модели и определения применимости данных, собранных беспилотником, специалисты компаний отсканировали вентиляционную шахту ГНСС-RTK сканером SLAM CHCNAV RS10 от компании ПРИН. Сравнение показало, что модель с дрона построена автономно, геометрически правильно, но с шумностью данных. Со сканером модель шахты сделана в ручном режиме, но более четкая. Оба устройства заказчик может применять в зависимости от задачи мониторинга.

Александр Брагин, директор по развитию ПРИН: «Наша задача — предоставлять инновационные решения заказчикам для помощи в выполнении их повседневной работы. “Мосгоргеотрест” — ведущая организация Москвы по выполнению большого количества задач, в том числе по обследованию сложных объектов. Им постоянно требуется поиск оптимальных решений для выполнения рутинных задач. Один из таких продуктов разработали наши коллеги из Университета Иннополис — промышленный беспилотник, который востребован рынком. Для подтверждения заявленных характеристик, получения обратной связи от пользователей мы помогли в организации сопоставительных мероприятий. Результаты нас полностью удовлетворили — мы получили хорошие показатели, нашли точки роста. В планах — дальнейшие испытания и введение решения в опытную эксплуатацию».