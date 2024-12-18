Люди, которые делают Россию сильнее

Стали известны имена лауреатов третьей ежегодной Научной премии «Сбера». Она поддерживает ученых, работающих в России, которые ведут активную исследовательскую деятельность и открывают новые перспективы развития науки и технологий. В этом году в каждой из трех классических номинаций — «Науки о жизни», «Физический мир» и «Цифровая вселенная» — была введена дополнительная: «AI в науке». Претендовать на эту награду могли молодые исследователи не старше 35 лет, получившие выдающиеся научные результаты с применением искусственного интеллекта (AI). Общий призовой фонд премии — 76,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой Сбербанка Фото: Предоставлено пресс-службой Сбербанка

Торжественная церемония награждения прошла в Москве, в ней приняли участие: заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, первый заместитель председателя Государственной думы РФ Александр Жуков, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, академик РАН, ректор Сколковского института науки и технологий Александр Кулешов и другие.

Классические номинации

В номинации «Науки о жизни» лауреатом премии стал Сергей Лукьянов, академик РАН, доктор биологических наук, ректор Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова Минздрава РФ. Ученый занимается исследованиями в области молекулярной биологии и биомедицины. Премия присуждена за открытие и применение природных флуоресцентных белков для технологий прижизненной визуализации и для исследований молекулярных и клеточных процессов в живых организмах, а также за разработку принципиально новой стратегии лечения тяжелых аутоиммунных заболеваний.

В номинации «Физический мир» лучшим признан Евгений Антипов, член-корреспондент РАН, академик Европейской академии наук, доктор химических наук, заведующий кафедрой электрохимии химического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Премия присуждена за создание высокотемпературных сверхпроводников и новых материалов для металл-ионных аккумуляторов, открывающих перспективы повышения энергетической безопасности и перехода к климатической нейтральности.

Лауреат в номинации «Цифровая вселенная» — Евгений Бурнаев, ученый в области искусственного интеллекта, доктор физико-математических наук, профессор, директор Центра искусственного интеллекта Сколтеха. Премия присуждена за фундаментальные результаты в области теоретических основ и технологий искусственного интеллекта для решения крупномасштабных задач инженерии, медицины и устойчивого развития, основанные на разработанных методах и алгоритмах глубокого обучения, генеративного моделирования и стохастического анализа многомерных неструктурированных данных со сложной внутренней геометрической структурой.

Номинация «АI в науке»

Лауреат в номинации «AI в науке. Науки о жизни» — Марк Иванов, биоинформатик, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института энергетических проблем химической физики им. В. Л. Тальрозе Федерального исследовательского центра химической физики РАН им. Н. Н. Семенова. Премия присуждена за применение методов машинного обучения в протеомных исследованиях для идентификации белков и извлечения биологически значимой информации в биомедицинских задачах.

Лауреатом в номинации «AI в науке. Физический мир» стал Александр Квашнин, доктор физико-математических наук, профессор, руководитель научной группы промышленно-ориентированного поиска материалов Сколтеха. Премия присуждена за применение искусственного интеллекта, включая нейросетевые и регрессионные модели, для предсказания и исследования свойств новых функциональных и конструкционных материалов, таких как высокотемпературные сверхпроводники, сверхтвердые материалы и некристаллические структуры.

Лауреатом в номинации «AI в науке. Цифровая вселенная» стал Александр Коротин, исследователь в области искусственного интеллекта, кандидат физико-математических наук, старший преподаватель и руководитель исследовательской группы по генеративному искусственному интеллекту Центра искусственного интеллекта Сколтеха. Премия присуждена за разработку цикла алгоритмов генеративного искусственного интеллекта на основе оптимального транспорта для моделирования многомерных данных, цифровой обработки и синтеза изображений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Кулешов и Герман Греф

Фото: Предоставлено пресс-службой Сбербанка Александр Кулешов и Герман Греф

Фото: Предоставлено пресс-службой Сбербанка

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка:

«Наша премия по выбору лучших ученых года стала традиционной, и я поздравляю всех с этим важным событием. Особо радует, что мы участвуем в поддержании престижа профессии ученого в нашей стране. Если мы достигаем успеха в каком-то направлении, это происходит благодаря участию наших партнеров, для которых главный предмет деятельности — поиск наиболее эффективных и нестандартных решений. Все они в конечном итоге приводят к самой главной задаче — развитию новых технологий.

Научная российская школа занимает ведущее место на международном конкурентном рынке исследований. Такие компании, как наша, должны вносить свой вклад в развитие престижа образования и науки. Наша страна исторически последние несколько сотен лет является одним из лидеров в научной сфере. Академия наук в России была создана значительно позже, чем в европейских странах, но за несколько десятилетий стала одним из самых уважаемых научных учреждений Европы. И Россия, и Советский Союз долгое время были законодателями во многих научных направлениях. Считаю, мы должны объединиться и продолжить эти хорошие традиции. Не будет науки — не будет будущего, нашей страны и нас с вами.

Люди, которые занимаются сегодня наукой, умудряются это делать в условиях, когда обстоятельства мешают им. Наверное, внутри этих людей заложен какой-то двигатель, который заставляет двигаться вперед, искать ответы на вопросы, задавать новые и достигать результата.

Я хочу поблагодарить всех членов нашей большой команды, которая последний год очень дружно и активно работала, выявляя самых достойных ученых. И я хочу от всей души поздравить номинантов нашей научной премии и пожелать им в канун Нового года всего самого доброго, здоровья и новой энергии для их личного внутреннего двигателя. Чтобы в следующем году мы все вместе сделали еще больше открытий и продвинули нашу страну еще дальше вперед».

Общий призовой фонд научной премии в этом году составил 76,5 млн руб. Три лауреата в классических номинациях получат по 20 млн руб., победители в новых номинациях — по 4,5 млн руб. и еще по 1 млн руб. на доступ к облачным сервисам от провайдера облачных и AI-технологий Cloud.ru.

Для участия в третьем сезоне ежегодной Научной премии «Сбера» были номинированы 106 ученых: 90 участвовали в традиционных номинациях и 16 — в новых. На соискание премии их выдвинули образовательные, научно-исследовательские организации, технологические компании и институты развития. В номинации «AI в науке» принимались исключительно работы, представленные на ведущих профильных конференциях A* или опубликованные в самых высокоцитируемых журналах Q1. Все заявки на премию прошли независимую экспертизу, в которой приняли участие более 200 докторов наук. Заявки в номинации «AI в науке» рассматривались отдельно специально созданным экспертным советом под руководством Александра Гасникова, ректора Университета Иннополис. На основе экспертизы ученые советы под руководством академиков РАН сформировали списки финалистов в каждой номинации. Итоговое решение о лауреатах принимал комитет премии из десяти известных ученых и представителей технологических компаний. Сопредседателями комитета премии в этом году выступили Герман Греф и Александр Кулешов.