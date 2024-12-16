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Глава челябинского минздрава проверяет ремонт больницы в Катав-Ивановске

Министр здравоохранения Челябинской области Татьяна Колчинская 16 декабря проверяет в Катав-Ивановске ход затянувшегося ремонта районной больницы. Как сообщает пресс-служба минздрава, по новому плану работа должны завершиться в 2025 году.

По данным ведомства, во время демонтажа были выявлены повреждения несущей конструкции здания, из-за чего и затянулся ремонт. «На работы по усилению конструкции министерством здравоохранения Челябинской области были выделены дополнительные средства из областного бюджета»,— отметили в пресс-службе ведомства.

Поручение о проверке ремонта в районной больнице Катав-Ивановска Татьяна Колчинская получила от губернатора Алексея Текслера во время прямой линии 11 декабря.

Кроме того, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин 14 декабря потребовал доклад по ситуации с нарушением сроков ремонта Катав-Ивановской районной больнице. Проверка по признакам халатности была организована после того как на федеральном телеканале показали видеообращение местных жителей к президенту России Владимиру Путину. Об этом также рассказали в челябинском отделении движения «Народный фронт» 14 декабря.

«Районная больница уже несколько лет закрыта на ремонт, который никак не могут завершить. Людям приходится ездить к узким специалистам в соседние города для стационарного лечения»,— отметили в пресс-службе «Народного фронта».

Ремонт больницы в Катав-Ивановске, пострадавшей после землетрясения в 2018 году, начался летом 2022 года и должен был завершиться через год.

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