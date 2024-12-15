В Заинском районе ведется реставрация 136-летней церкви

В селе Верхний Багряж Заинского района Татарстана ведутся работы по реставрации деревянной церкви Живоначальной Троицы. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по охране объектов культурного наследия.

Реставрация ведется в рамках федерального проекта «Сохраним вместе». Рабочие восстанавливают сруб, фасад, интерьеры и системы инженерно-технического обеспечения.

В августе этого года церковь Живоначальной Троицы признали объектом культурного наследия. Эксперты отметили, что деревянное здание является ярким примером сельской культовой архитектуры конца XIX века.

Диана Соловьёва