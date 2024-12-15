Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Заинском районе ведется реставрация 136-летней церкви

В селе Верхний Багряж Заинского района Татарстана ведутся работы по реставрации деревянной церкви Живоначальной Троицы. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по охране объектов культурного наследия.

Реставрация ведется в рамках федерального проекта «Сохраним вместе». Рабочие восстанавливают сруб, фасад, интерьеры и системы инженерно-технического обеспечения.

В августе этого года церковь Живоначальной Троицы признали объектом культурного наследия. Эксперты отметили, что деревянное здание является ярким примером сельской культовой архитектуры конца XIX века.

Диана Соловьёва

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...