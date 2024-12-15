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Коммерсантъ FM
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Лондонская фондовая биржа переживает рекордный с 2009 года исход компаний

Текущий год станет худшим для Лондонской фондовой биржи (LSE) со времен мирового финансового кризиса, сообщает Financial Times. С начала года биржу покинули 88 компаний. Первичных размещений акций компаний в Лондоне в нынешнем году было всего 18. Пока что это также худший показатель для LSE за последние 15 лет.

Как отмечает FT, с 2020 года уже шесть компаний, входивших в индекс FTSE 100, покинули LSE, сделав выбор в пользу зарубежных бирж. В начале декабря о намерении сменить место первичного листинга с Лондона на Нью-Йорк объявила Ashtead — компания, предоставляющая в аренду промышленное оборудование, с рыночной капитализацией £23 млрд. Суммарная капитализация этих семи компаний на момент закрытия торгов пятницы, 13 декабря, составляла примерно £280 млрд. Это около 14% текущей общей стоимости компаний, входящих в FTSE 100.

Большинство компаний, покидающих LSE, делают выбор в пользу нью-йоркских площадок. Среди преимуществ американских бирж руководители называют больший пул инвесторов и перспективу повышения ликвидности акций своего бизнеса. Кроме того, отмечает FT, для некоторых компаний США являются первоочередным рынком сбыта.

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Кирилл Сарханянц

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