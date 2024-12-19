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Гостеприимство

1. Анна Возняк, генеральный менеджер отеля Indigo St. Petersburg — Tchaikovskogo

Анна Возняк

Анна Возняк

Фото: Indigo St. Petersburg — Tchaikovskogo

Анна Возняк

Фото: Indigo St. Petersburg — Tchaikovskogo

2. Юлия Пашковская, генеральный директор гранд-отеля «Европа»

3. Луиза Рахматуллина, генеральный директор Renartiss Isaakiy St. Petersburg Hotel (ранее — «Ренессанс Санкт-Петербург Балтик Отель» сети Marriott)

В голосовании также участвовали

Роберт Ворсов, генеральный директор «Гранд Отель Мойка 22»

Инесса Данилова, генеральный менеджер отеля SO/St. Petersburg

Мария Данилова, генеральный менеджер Wawelberg HoteL

Антон Джулай, генеральный директор управляющей компании GSI (комплекс «Золотой ручей»)

Екатерина Кувайцева, генеральный директор High Season Group (отели River Palace, Lahta Plaza, Trezzini Palace)

Артем Малинин, генеральный менеджер Cosmos Selection Saint-Petersburg Nevsky Royal Hotel и Cosmos Selection Saint Petersburg на Итальянской улице

Марианна Нойманн, генеральный директор Dom Boutique Hotel

Фернандо Рохо, генеральный менеджер отеля «Коринтия Санкт-Петербург» с апреля 2024 года

Юнис Теймурханлы, генеральный управляющий и владелец отеля «Гельвеция»

Ливио Фаверио, управляющий директор Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg с апреля 2024 года

Надежда Филиппова, заместитель генерального управляющего Lotte Hotel St. Petersburg

Герольд Хельд, генеральный директор отелей «Астория» и «Англетер»

Алексей Цопа, генеральный директор гранд-отеля «Эмеральд» с сентября 2024 года (ранее — Андрей Философов)

Анна Шапиро, генеральный управляющий отеля «Домина»

Юрий Шумаков, управляющий партнер Wone Hotels (Palace Bridge, Olympia Garden и Vasilievsky — экс-отели сети Sokos)

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