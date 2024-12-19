Гостеприимство
1. Анна Возняк, генеральный менеджер отеля Indigo St. Petersburg — Tchaikovskogo
Анна Возняк
Фото: Indigo St. Petersburg — Tchaikovskogo
2. Юлия Пашковская, генеральный директор гранд-отеля «Европа»
3. Луиза Рахматуллина, генеральный директор Renartiss Isaakiy St. Petersburg Hotel (ранее — «Ренессанс Санкт-Петербург Балтик Отель» сети Marriott)
В голосовании также участвовали
Роберт Ворсов, генеральный директор «Гранд Отель Мойка 22»
Инесса Данилова, генеральный менеджер отеля SO/St. Petersburg
Мария Данилова, генеральный менеджер Wawelberg HoteL
Антон Джулай, генеральный директор управляющей компании GSI (комплекс «Золотой ручей»)
Екатерина Кувайцева, генеральный директор High Season Group (отели River Palace, Lahta Plaza, Trezzini Palace)
Артем Малинин, генеральный менеджер Cosmos Selection Saint-Petersburg Nevsky Royal Hotel и Cosmos Selection Saint Petersburg на Итальянской улице
Марианна Нойманн, генеральный директор Dom Boutique Hotel
Фернандо Рохо, генеральный менеджер отеля «Коринтия Санкт-Петербург» с апреля 2024 года
Юнис Теймурханлы, генеральный управляющий и владелец отеля «Гельвеция»
Ливио Фаверио, управляющий директор Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg с апреля 2024 года
Надежда Филиппова, заместитель генерального управляющего Lotte Hotel St. Petersburg
Герольд Хельд, генеральный директор отелей «Астория» и «Англетер»
Алексей Цопа, генеральный директор гранд-отеля «Эмеральд» с сентября 2024 года (ранее — Андрей Философов)
Анна Шапиро, генеральный управляющий отеля «Домина»
Юрий Шумаков, управляющий партнер Wone Hotels (Palace Bridge, Olympia Garden и Vasilievsky — экс-отели сети Sokos)