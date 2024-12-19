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Событийная мотивация

Деловой туризм

Санкт-Петербург отличают богатые традиции проведения деловых мероприятий разного профиля, которые несут очевидные инфраструктурные, финансовые и репутационные бенефиты как для города в целом, так и для конкретных отраслей его экономики. Business Guide разбирался, как крупные городские мероприятия влияют на локальный бизнес-климат.

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В общей структуре потока доля деловых туристов — 20%, но они генерируют 40% дохода всей сферы

В общей структуре потока доля деловых туристов — 20%, но они генерируют 40% дохода всей сферы

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Среди петербургских деловых мероприятий есть свой хедлайнер — Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), где в этом году было заключено свыше 1000 соглашений на 6,4 трлн рублей, из которых 69 контрактов на 1,2 трлн подписал город

Среди петербургских деловых мероприятий есть свой хедлайнер — Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), где в этом году было заключено свыше 1000 соглашений на 6,4 трлн рублей, из которых 69 контрактов на 1,2 трлн подписал город

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

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В общей структуре потока доля деловых туристов — 20%, но они генерируют 40% дохода всей сферы

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Среди петербургских деловых мероприятий есть свой хедлайнер — Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), где в этом году было заключено свыше 1000 соглашений на 6,4 трлн рублей, из которых 69 контрактов на 1,2 трлн подписал город

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Эксперты уверены, что деловой туризм сегодня является драйвером экономического развития Санкт-Петербурга. Это наиболее высокодоходное и быстрорастущее направление индустрии гостеприимства. Причем, если вся туристическая отрасль растет на 10–15% в год, то деловой туризм ежегодно прибавляет свыше 20%. В общей структуре потока доля деловых туристов — 20%, но они генерируют 40% дохода всей сферы. А еще обеспечивают клиентами всю туристическую инфраструктуру в течение восьми месяцев низкого сезона.

По словам Сергея Воронкова, генерального директора компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл», президента Российского союза выставок и ярмарок, деловой туризм в Петербурге должен стать приоритетным видом. «Количество таких визитов можно и нужно увеличить как минимум до 5 млн в год. А за счет чего можно это сделать? Обычные туристы приезжают в Петербург посмотреть на основные достопримечательности: Эрмитаж, Петропавловскую крепость, Мариинский театр. Для делового туриста такими достопримечательностями служат конгрессно-выставочные события, где на три-четыре дня в одном месте собираются все лидеры отрасли: обмениваются мнениями, идеями, заключают выгодные соглашения, демонстрируют передовые достижения. Петербургская экономика от этого получает прямые налоговые поступления в бюджет, косвенные доходы в виде будущих проектов, новые рабочие места, развитие инфраструктуры»,— поясняет эксперт.

Вложения в будущее

В целом если говорить о вкладе мероприятий в экономику Северной столицы, то его можно оценить по ряду параметров. «Ключевой из них — увеличение туристического потока. В этом году свыше 1,5 млн человек приехали в наш город только на деловые мероприятия. Если учитывать, что каждый турист в среднем тратит в Петербурге около 15 тыс. рублей в сутки, то лишь деловые туристы ежегодно оставляют в экономике города более 8 млрд рублей. Еще один аспект — курортный сбор, доходы от которого за этот год составят чуть менее 1 млрд рублей, в том числе около 30% из них — это поступления от туристов, приехавших на различные мероприятия. Важно также понимать, что туристическая отрасль в целом имеет мультипликативный эффект, при котором на 1 рубль валового дохода участников туристической отрасли приходится еще дополнительный рубль дохода от смежных сфер (общепит, транспорт, досуг)»,— говорит Дмитрий Панов, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России».

Другой, не менее значимый фактор для оценки вклада — реализация проектов, соглашения по которым подписываются в рамках крупных форумов. «Мероприятия, связанные с приоритетными для города или региона индустриями, имеют безусловный буст-эффект в моменте. Под камеры подписываются контракты и запускаются совместные предприятия. Учтем и лукавство этой статистики: к форумам стараются приурочить подписание давно готовых соглашений. Есть у делового события и отложенный эффект. В рамках закрытой деловой программы проводятся двух- или трехсторонние предварительные переговоры — первые касания партнеров должны быть очными, а собраться всем стейкхолдерам в другое время бывает затруднительно. Затем переговорный процесс уходит в организационный цикл, и в случае успеха контракты следуют в течение года»,— отмечает Наталия Белякова, руководитель лаборатории коммуникаций в креативных индустриях ВШЭ, эксперт Congress Consulting.

«Косвенный эффект от контрактов, которые заключаются на мероприятиях в "Экспофоруме", ежегодно превышает 1,5 трлн рублей (12% ВРП города). Чем больше у нас будет конгрессов, форумов, выставок международного масштаба, тем больше будет и деловых туристов и тем значительнее будет эффект от их пребывания для бизнес-климата»,— уверен господин Воронков.

Среди петербургских деловых мероприятий есть свой хедлайнер — Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), где в этом году было заключено свыше 1000 соглашений на 6,4 трлн рублей, из которых 69 контрактов на 1,2 трлн подписал город. «Среди наиболее значимых проектов — строительство туристического кластера "Горская", объектов транспортной инфраструктуры, логистического терминала, IT-кластера, а также инвестиционные проекты в сфере автомобилестроения, энергомашиностроения, металлургии, фармпроизводства. Каждый из этих проектов — это не только сотни новых рабочих мест, но и многомиллионные налоговые отчисления в городской бюджет»,— подчеркивает господин Панов.

Также в городе на Неве проходят такие крупные мероприятия, как Петербургский международный газовый форум, который в этом году посетили 34 тыс. гостей из 54 стран, «Российский промышленник», чемпионат «Профессионалы» и сопутствующие проекты, на которые приехали свыше 35 тыс. человек. «При этом важно отметить, что сегодня Санкт-Петербург — на передовых позициях по более чем 30 видам экономической деятельности. Но ключевые конгрессно-выставочные мероприятия можно сосчитать по пальцам рук. А должно быть так, что каждое направление представлено событием № 1. Это и IT, и фармакология, и пищеперерабатывающая промышленность, и строительство, и многие другие отрасли»,— говорит Сергей Воронков.

Еще одним важным преимуществом, которое обеспечивают городу и его бизнес-среде крупные события, по словам Андрея Шаромова, доцента Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, является формирование привлекательной среды для удержания горожан и развития человеческого капитала. «Если городская среда утратит репутацию привлекательного перспективного места проживания — экономически активная и наиболее продуктивная часть жителей начнет уезжать. И тогда не то, что экономический рост, удержание достигнутого уровня доходов окажется под вопросом. А с ним и содержание больниц, музеев и другой социальной инфраструктуры. Тогда начнут уезжать уже не только молодые и перспективные, но и многие другие. Сегодня такие безрадостные перспективы Северной столице не грозят, но конкуренция безжалостна, и что будет через несколько десятков лет — предугадать сложно»,— добавляет эксперт.

Перспективы развития

По мнению Дмитрия Панова, положительное влияние мероприятий на экономику Санкт-Петербурга имеет все основания для дальнейшего роста в ближайшей перспективе. «Это связано и с расширением спектра проводимых мероприятий, и с появлением новых общественных, культурных и деловых пространств, и в целом с увеличением туристических потоков как из дружественных государств, так и по линии внутреннего туризма. Особенно заметный рост всех направлений проведения мероприятий ожидается после запуска высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург в 2028 году»,— считает он.

По словам Сергея Воронкова, в следующем году в Санкт-Петербург придет несколько крупных московских выставок. Соответственно, деловой турпоток снова вырастет, возможно, до 2 млн человек в год. «Это большой вызов, и мы должны доказать, что по праву можем считаться деловой столицей. В будущем крупных проектов станет еще больше. Конгрессно-выставочная индустрия закрепилась в статусе двигателя и единственного эффективного инструмента пересборки экономики. На 1,5 тыс. выставок в стране за год проходит более 55 млн переговоров и встреч, заключаются контракты на 17 трлн рублей (10% ВВП страны)»,— делится господин Воронков.

По словам господина Шаромова, событийный маркетинг в Северной столице имеет все предпосылки к росту. «Сегодня мы говорим о большом стратегическом повороте России на Восток и даже о "Глобализации 2.0" — когда связи РФ с остальным миром и количество межгосударственных проектов активно растут поверх всех барьеров. Санкт-Петербург с его транспортным хабом, уникальным культурно-историческим багажом, улучшившейся туристической инфраструктурой неизбежно станет одним из центров "Глобализации 2.0" или, во всяком случае, того взаимодействия России с внешними партнерами, которое сейчас возрастает. Мы видим, что происходит в рамках БРИКС и на других платформах взаимодействия. Репутация Петербурга как города больших возможностей для международного сотрудничества во всех форматах обеспечивает ему возможности опережающего развития»,— заключает эксперт.

Антонина Егорова

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