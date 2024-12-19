Ресторанный бизнес
1. Алексей Буров и Антон Скакодуб, управляющие партнеры ресторанной группы Dreamteam
2. Дмитрий Блинов и Ренат Маликов, сооснователи проектов Duoband
3. Артем Перук, совладелец El Copitas, Paloma Cantina, Tagliatella Caffe, Bartenders FAQtory и других
В голосовании также участвовали
Алексей Алексеев, шеф-повар и совладелец трех ресторанов: Inner, Itameshi, Futuris
Галина Белоусова, генеральный директор Bronka Restaurant Group (входят Il Lago dei Cigni, Buddha-Bar St.Petersburg, Hunt, Diamond Club, Hagao)
Хезрет-Арслан Бердиев, шеф и владелец ресторанов Birch и Betulla
Александр Бугаевский, совладелец Ronny, Gills, Ossu и других
Леонид Гарбар, вице-президент ФРИО, совладелец Marisco
Мария Гарбут, генеральный директор Kuznyahouse и Cruise by Kuznyahouse
Артем Гребенщиков, совладелец и шеф-повар ресторана Bourgeois Bohemians
Артем Кольчуков, совладелец пивоварни AF brew, ресторана All Grain, создатель фестиваля Lobotomy Day и других
Алексей Крылов, сооснователь ресторанов Nino, Jungle, Gastroli, Ciao!, «Компания Family».
Марк Лапин, совладелец ресторанов Grecco, бистро-бара MIO
Игорь Мельцер, основатель группы La Perla
Арам Мнацаканов, основатель ресторанов Probka, R14, «Rыба на даче», Mama Tuta и других
Эдуард Мурадян, основатель ресторана EM
Роман Певзнер, коммерческий директор, партнер «Буше»
Андрей Перцев, идеолог гастрономического пространства Balagan, ресторанов Ognivo, Litera G, Green 28 и Gringo
Игорь Пращенко, управляющий партнер холдинга White Group (входят ресторан «Чайка на воде», сеть Ferma, сеть «Деда Хинкали»)
Виталий Свидовский, совладелец и генеральный директор группы компаний «Теремок»
Мария Смолова, операционный директор бистро, бара и пекарни «Футура»
Михаил Соколов, сооснователь italy&co
Надежда Третьякова, совладелица и управляющая ресторанов Nordic, Dreva
Борис Тимчук, владелец La Prosciutteria
Антонио Фреза, основатель Fresa’s Restaurant Group: Sea, Signora, FRESA, Marso Polo, KOI, Saviv, Saviv Moscow, Tel Aviv by Saviv
Александр Шавлиашвили, основатель Agna Group (входят ресторан AGA, Василеостровский и Московский рынки)