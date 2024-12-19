Ресторанный бизнес

1. Алексей Буров и Антон Скакодуб, управляющие партнеры ресторанной группы Dreamteam

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Алексей Буров Фото: группа Dreamteam Антон Скакодуб Фото: Ресторанная группа «Dreamteam» Следующая фотография 1 / 2 Алексей Буров Фото: группа Dreamteam Антон Скакодуб Фото: Ресторанная группа «Dreamteam»

2. Дмитрий Блинов и Ренат Маликов, сооснователи проектов Duoband

3. Артем Перук, совладелец El Copitas, Paloma Cantina, Tagliatella Caffe, Bartenders FAQtory и других

В голосовании также участвовали

Алексей Алексеев, шеф-повар и совладелец трех ресторанов: Inner, Itameshi, Futuris

Галина Белоусова, генеральный директор Bronka Restaurant Group (входят Il Lago dei Cigni, Buddha-Bar St.Petersburg, Hunt, Diamond Club, Hagao)

Хезрет-Арслан Бердиев, шеф и владелец ресторанов Birch и Betulla

Александр Бугаевский, совладелец Ronny, Gills, Ossu и других

Леонид Гарбар, вице-президент ФРИО, совладелец Marisco

Мария Гарбут, генеральный директор Kuznyahouse и Cruise by Kuznyahouse

Артем Гребенщиков, совладелец и шеф-повар ресторана Bourgeois Bohemians

Артем Кольчуков, совладелец пивоварни AF brew, ресторана All Grain, создатель фестиваля Lobotomy Day и других

Алексей Крылов, сооснователь ресторанов Nino, Jungle, Gastroli, Ciao!, «Компания Family».

Марк Лапин, совладелец ресторанов Grecco, бистро-бара MIO

Игорь Мельцер, основатель группы La Perla

Арам Мнацаканов, основатель ресторанов Probka, R14, «Rыба на даче», Mama Tuta и других

Эдуард Мурадян, основатель ресторана EM

Роман Певзнер, коммерческий директор, партнер «Буше»

Андрей Перцев, идеолог гастрономического пространства Balagan, ресторанов Ognivo, Litera G, Green 28 и Gringo

Игорь Пращенко, управляющий партнер холдинга White Group (входят ресторан «Чайка на воде», сеть Ferma, сеть «Деда Хинкали»)

Виталий Свидовский, совладелец и генеральный директор группы компаний «Теремок»

Мария Смолова, операционный директор бистро, бара и пекарни «Футура»

Михаил Соколов, сооснователь italy&co

Надежда Третьякова, совладелица и управляющая ресторанов Nordic, Dreva

Борис Тимчук, владелец La Prosciutteria

Антонио Фреза, основатель Fresa’s Restaurant Group: Sea, Signora, FRESA, Marso Polo, KOI, Saviv, Saviv Moscow, Tel Aviv by Saviv

Александр Шавлиашвили, основатель Agna Group (входят ресторан AGA, Василеостровский и Московский рынки)