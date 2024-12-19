Миллиарды на модернизацию

Энергетики Санкт-Петербурга и Ленобласти продолжают модернизацию инфраструктуры, но для комплексной масштабной работы по замене сетей необходимы дополнительные средства из федерального бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рост потребления электроэнергии в агломерации за девять месяцев года составил 6,2%

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Рост потребления электроэнергии в агломерации за девять месяцев года составил 6,2%

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Уходящий год эксперты считают в целом положительным для энергетического комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Рост потребления электроэнергии в агломерации за девять месяцев года составил 6,2%. Участники рынка подключили к сетям свыше 20 тыс. новых объектов, активно обновляли инфраструктуру.

В 2024 году ПAO «Россети Ленэнерго» утвердилось в статусе системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО) в Санкт-Петербурге. С 2025 года он будет у компании и в Ленобласти. Теперь на «Россети Ленэнерго» наложены обязательства обеспечивать надежное функционирование объектов электросетевого хозяйства в двух регионах, а также отвечать за эксплуатацию бесхозной инфраструктуры и устранять аварии на сетях других ТСО по решению штаба по обеспечению безопасности электроснабжения.

Модернизация электросетей и других объектов является приоритетной задачей для энергетиков. В Санкт-Петербурге в этом году было запланировано обновить 1,1 тыс. км сетей электроснабжения, в Ленобласти — более 2,7 тыс. км. Модернизация энергоинфраструктуры в настоящее время особо актуальна для 47-го региона. В первые дни 2024 года из-за сильных морозов и перегруза в нескольких районах Ленобласти произошло более 200 аварий на сетях с отключением электричества, затронувших десятки поселков, деревень и СНТ. Чуть позже аудит показал сильную изношенность сетей в регионе.

В сентябре этого года депутаты Ленобласти обратились в Минэнерго РФ с просьбой выделить дополнительные средства для модернизации энергетического хозяйства. Действующее ограничение темпов роста цен (тарифов) на электроэнергию для потребителей, отметили они в обращении, накладывает и существенное ограничение затрат на эксплуатацию и допустимый объем инвестиций в модернизацию и реновацию электрических сетей. Объем необходимых работ депутаты с правительством Ленобласти и с ПАО «Россети Ленэнерго» оценили в 8,65 млрд рублей, из которых имеют возможность профинансировать только 3,24 млрд. Оставшиеся 5,41 млрд, надеются парламентарии, будут выделены федеральным центром.

В целом наступающий 2025 год может стать интересным и значимым для энергокомплекса Санкт-Петербурга и Ленобласти. Из-за появления СТСО, ужесточения критерий работы для обычных сетевых организаций ожидается дальнейшая консолидация рынка. Также в 2025 году может проясниться дальнейшая судьба АО «ЛОЭСК», второй по величине ТСО агломерации, которой являются власти Ленобласти. Ранее появилась информация о желании компании «Россети Ленэнерго» приобрести данную сетевую организацию. Кроме того, в наступающем году прогнозируется дальнейшее увеличение потребления электроэнергии как физлицами, так и организациями.

По словам директора Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Ильи Долматова, электроэнергетический комплекс Петербурга и Ленобласти характеризуется надежным энергоснабжением потребителей и устойчивым развитием. Если в энергосистеме России стали возникать энергорайоны, в которых возможно возникновение дефицита мощности, то такие риски в энергосистеме Санкт-Петербурга и Ленобласти отсутствуют.

«Конечно, поддержание объектов электроэнергетики в надлежащем состоянии требует соответствующего финансирования. Пожалуй, наибольшую потребность в инвестициях сейчас испытывает электросетевой комплекс, что обусловлено и новыми технологическими присоединениями потребителей, и возрастающими нагрузками уже подключенных потребителей»,— добавил он.

Как отмечает аналитик ФГ «Финам» Гордей Смирнов, операционные и производственные показатели ПAO «Россети Ленэнерго», логично ставшего СТСО Санкт-Петербурга и Ленобласти, демонстрируют позитивную динамику. В частности, за девять месяцев 2024 года полезный отпуск электроэнергии вырос на 5,5%, в том числе за счет увеличения энергопотребления промышленными клиентами. Объем присоединенной мощности составил 849 МВт, что на 5,6% выше, чем годом ранее.

«Заметным трендом уходящего года в регионах и по стране стал рост энергопотребления. Он был обусловлен как погодными факторами, так и высокими темпами экономического роста. Возможно, в следующем году темпы роста окажутся менее значительными, однако ситуация этого года подчеркнула необходимость строительства новой генерации и модернизации сетевой инфраструктуры»,— подчеркнул аналитик.

Артем Алданов