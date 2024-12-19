Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Миллиарды на модернизацию

Энергетика

Энергетики Санкт-Петербурга и Ленобласти продолжают модернизацию инфраструктуры, но для комплексной масштабной работы по замене сетей необходимы дополнительные средства из федерального бюджета.

Рост потребления электроэнергии в агломерации за девять месяцев года составил 6,2%

Рост потребления электроэнергии в агломерации за девять месяцев года составил 6,2%

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Рост потребления электроэнергии в агломерации за девять месяцев года составил 6,2%

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Уходящий год эксперты считают в целом положительным для энергетического комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Рост потребления электроэнергии в агломерации за девять месяцев года составил 6,2%. Участники рынка подключили к сетям свыше 20 тыс. новых объектов, активно обновляли инфраструктуру.

В 2024 году ПAO «Россети Ленэнерго» утвердилось в статусе системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО) в Санкт-Петербурге. С 2025 года он будет у компании и в Ленобласти. Теперь на «Россети Ленэнерго» наложены обязательства обеспечивать надежное функционирование объектов электросетевого хозяйства в двух регионах, а также отвечать за эксплуатацию бесхозной инфраструктуры и устранять аварии на сетях других ТСО по решению штаба по обеспечению безопасности электроснабжения.

Модернизация электросетей и других объектов является приоритетной задачей для энергетиков. В Санкт-Петербурге в этом году было запланировано обновить 1,1 тыс. км сетей электроснабжения, в Ленобласти — более 2,7 тыс. км. Модернизация энергоинфраструктуры в настоящее время особо актуальна для 47-го региона. В первые дни 2024 года из-за сильных морозов и перегруза в нескольких районах Ленобласти произошло более 200 аварий на сетях с отключением электричества, затронувших десятки поселков, деревень и СНТ. Чуть позже аудит показал сильную изношенность сетей в регионе.

В сентябре этого года депутаты Ленобласти обратились в Минэнерго РФ с просьбой выделить дополнительные средства для модернизации энергетического хозяйства. Действующее ограничение темпов роста цен (тарифов) на электроэнергию для потребителей, отметили они в обращении, накладывает и существенное ограничение затрат на эксплуатацию и допустимый объем инвестиций в модернизацию и реновацию электрических сетей. Объем необходимых работ депутаты с правительством Ленобласти и с ПАО «Россети Ленэнерго» оценили в 8,65 млрд рублей, из которых имеют возможность профинансировать только 3,24 млрд. Оставшиеся 5,41 млрд, надеются парламентарии, будут выделены федеральным центром.

В целом наступающий 2025 год может стать интересным и значимым для энергокомплекса Санкт-Петербурга и Ленобласти. Из-за появления СТСО, ужесточения критерий работы для обычных сетевых организаций ожидается дальнейшая консолидация рынка. Также в 2025 году может проясниться дальнейшая судьба АО «ЛОЭСК», второй по величине ТСО агломерации, которой являются власти Ленобласти. Ранее появилась информация о желании компании «Россети Ленэнерго» приобрести данную сетевую организацию. Кроме того, в наступающем году прогнозируется дальнейшее увеличение потребления электроэнергии как физлицами, так и организациями.

По словам директора Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Ильи Долматова, электроэнергетический комплекс Петербурга и Ленобласти характеризуется надежным энергоснабжением потребителей и устойчивым развитием. Если в энергосистеме России стали возникать энергорайоны, в которых возможно возникновение дефицита мощности, то такие риски в энергосистеме Санкт-Петербурга и Ленобласти отсутствуют.

«Конечно, поддержание объектов электроэнергетики в надлежащем состоянии требует соответствующего финансирования. Пожалуй, наибольшую потребность в инвестициях сейчас испытывает электросетевой комплекс, что обусловлено и новыми технологическими присоединениями потребителей, и возрастающими нагрузками уже подключенных потребителей»,— добавил он.

Как отмечает аналитик ФГ «Финам» Гордей Смирнов, операционные и производственные показатели ПAO «Россети Ленэнерго», логично ставшего СТСО Санкт-Петербурга и Ленобласти, демонстрируют позитивную динамику. В частности, за девять месяцев 2024 года полезный отпуск электроэнергии вырос на 5,5%, в том числе за счет увеличения энергопотребления промышленными клиентами. Объем присоединенной мощности составил 849 МВт, что на 5,6% выше, чем годом ранее.

«Заметным трендом уходящего года в регионах и по стране стал рост энергопотребления. Он был обусловлен как погодными факторами, так и высокими темпами экономического роста. Возможно, в следующем году темпы роста окажутся менее значительными, однако ситуация этого года подчеркнула необходимость строительства новой генерации и модернизации сетевой инфраструктуры»,— подчеркнул аналитик.

Артем Алданов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...