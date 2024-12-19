Радиоэлектроника и приборостроение
1. Александр Лопота, директор — главный конструктор ГНЦ РФ ЦНИИ РТК
Александр Лопота
Фото: ЦНИИ РТК
2. Иван Анцев, исполнительный директор АО «НПП "Радар ммс"»;
Константин Шилов, генеральный директор АО «Концерн НПО "Аврора"»
3. Дмитрий Васильев, генеральный директор АО «Лазерные системы»
В голосовании также участвовали
Роман Агафонников, генеральный директор ООО «Специальный технологический центр»
Олег Антонов, генеральный директор АО «НИИ ТМ»
Роман Бойчук, генеральный директор ГК «Маринэк»
Вячеслав Голубев, генеральный директор АО «Электронная компания "Элкус"» с октября 2024 года (ранее — Сергей Хвощ)
Сергей Ерошкин, генеральный директор АО «ИЦ "Буревестник"»
Савелий Житомирский, управляющий ГПК «Корпорация ТИРА»
Алексей Малеванов, генеральный директор АО «Морион»
Андрей Родионов, генеральный директор «Ситроникс КТ»
Сергей Савков, генеральный директор АО «Новая ЭРА»
Михаил Федосовский, научный руководитель, основатель АО «Диаконт»
Леонид Чернигов, генеральный директор ООО «Ракурс-Инжиниринг»