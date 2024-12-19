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Аудит, консалтинг, право

1. Владимир Романовский, директор Института проблем предпринимательства

Владимир Романовский

Владимир Романовский

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Владимир Романовский

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

2. Виктор Наумов, учредитель ООО «Некстонс Северо-Запад», управляющий партнер петербургского офиса Nextons (ранее — Dentons)

3. Егор Носков, управляющий партнер «Дювернуа Лигал»

В голосовании также участвовали

Екатерина Аридова, генеральный директор Nikoliers в Санкт-Петербурге

Ксения Багинян, управляющий партнер в Санкт-Петербурге группы компаний Б1

Михаил Бойцов, генеральный директор и управляющий партнер юридической фирмы 4R-Group

Владислав Варшавский, управляющий партнер юридической компании «Варшавский и партнеры»

Шариф Галеев, управляющий партнер офиса ДРТ в Санкт-Петербурге («Деловые решения и технологии», ранее — Deloitte)

Андрей Гусев, управляющий партнер Nordic Star (ранее — Borenius)

Алексей Добрынин, управляющий партнер коллегии адвокатов Pen & Paper

Владислав Забродин, управляющий партнер Capital Legal Services

Алексей Игнатенко, генеральный директор Rightmark Group

Максим Калинин, управляющий партнер офиса «Меллинг, Войтишкин и партнеры» в Санкт-Петербурге (ранее — Baker & McKenzie)

Анатолий Карловский, управляющий партнер офиса «Технологии доверия» в Санкт-Петербурге

Антон Кабаков, управляющий партнер Forte Tax & Law

Денис Качкин, управляющий партнер адвокатского бюро «Качкин и партнеры»

Вера Консетова, генеральный директор «РУКОН АФК» (ООО «АФК-Аудит»)

Константин Крутильников, управляющий партнер, председатель совета партнеров адвокатского бюро «S&K Вертикаль» в Санкт-Петербурге

Илья Никифоров, управляющий партнер адвокатского бюро ЕПАМ в Санкт-Петербурге

Екатерина Михальская, управляющий партнер консультационной группы «Прайм Эдвайс»

Александр Москаленко, президент ГК «Городской центр экспертиз»

Сергей Привалов, старший партнер, руководитель практики корпоративных конфликтов и банкротств юридической компании «ССП-Консалт»

Ольга Самоварова, управляющий партнер «РУКОН СПГруппа» (АО «Аудиторская компания "Самоварова и партнеры"») и председатель совета сети РУКОН

Денис Соседкин, управляющий партнер Denuo в Санкт-Петербурге (ранее — DLA Piper)

Сергей Спасеннов, старший партнер, руководитель петербургского офиса «Пепеляев Групп»

Виктор Станковский, партнер и руководитель петербургского офиса «Городисский и партнеры»

Ольга Широкова, партнер, региональный директор департамента консалтинга и аналитики NF Group

Игорь Ягнов, руководитель Северо-Западного регионального центра Kept (ранее — KPMG)

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