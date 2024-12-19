Аудит, консалтинг, право
1. Владимир Романовский, директор Института проблем предпринимательства
Владимир Романовский
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
2. Виктор Наумов, учредитель ООО «Некстонс Северо-Запад», управляющий партнер петербургского офиса Nextons (ранее — Dentons)
3. Егор Носков, управляющий партнер «Дювернуа Лигал»
В голосовании также участвовали
Екатерина Аридова, генеральный директор Nikoliers в Санкт-Петербурге
Ксения Багинян, управляющий партнер в Санкт-Петербурге группы компаний Б1
Михаил Бойцов, генеральный директор и управляющий партнер юридической фирмы 4R-Group
Владислав Варшавский, управляющий партнер юридической компании «Варшавский и партнеры»
Шариф Галеев, управляющий партнер офиса ДРТ в Санкт-Петербурге («Деловые решения и технологии», ранее — Deloitte)
Андрей Гусев, управляющий партнер Nordic Star (ранее — Borenius)
Алексей Добрынин, управляющий партнер коллегии адвокатов Pen & Paper
Владислав Забродин, управляющий партнер Capital Legal Services
Алексей Игнатенко, генеральный директор Rightmark Group
Максим Калинин, управляющий партнер офиса «Меллинг, Войтишкин и партнеры» в Санкт-Петербурге (ранее — Baker & McKenzie)
Анатолий Карловский, управляющий партнер офиса «Технологии доверия» в Санкт-Петербурге
Антон Кабаков, управляющий партнер Forte Tax & Law
Денис Качкин, управляющий партнер адвокатского бюро «Качкин и партнеры»
Вера Консетова, генеральный директор «РУКОН АФК» (ООО «АФК-Аудит»)
Константин Крутильников, управляющий партнер, председатель совета партнеров адвокатского бюро «S&K Вертикаль» в Санкт-Петербурге
Илья Никифоров, управляющий партнер адвокатского бюро ЕПАМ в Санкт-Петербурге
Екатерина Михальская, управляющий партнер консультационной группы «Прайм Эдвайс»
Александр Москаленко, президент ГК «Городской центр экспертиз»
Сергей Привалов, старший партнер, руководитель практики корпоративных конфликтов и банкротств юридической компании «ССП-Консалт»
Ольга Самоварова, управляющий партнер «РУКОН СПГруппа» (АО «Аудиторская компания "Самоварова и партнеры"») и председатель совета сети РУКОН
Денис Соседкин, управляющий партнер Denuo в Санкт-Петербурге (ранее — DLA Piper)
Сергей Спасеннов, старший партнер, руководитель петербургского офиса «Пепеляев Групп»
Виктор Станковский, партнер и руководитель петербургского офиса «Городисский и партнеры»
Ольга Широкова, партнер, региональный директор департамента консалтинга и аналитики NF Group
Игорь Ягнов, руководитель Северо-Западного регионального центра Kept (ранее — KPMG)