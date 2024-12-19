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Продуктовый ритейл

1. Николай Ежов, директор дивизиона Санкт-Петербург сети Spar

2. Ольга Князева, директор дивизиона Санкт-Петербург «Азбука вкуса»

3. Сергей Сапончик, директор по развитию торговой сети «Пятерочка» (Северо-Запад) группы X5 Group

В голосовании также участвовали

Константин Арабидис, генеральный директор группы компаний «О’Кей»

Антон Глухов, генеральный директор ритейлера Stopexpress

Ольга Колганова, директор Северо-Западного округа розничной сети «Магнит»*

Александр Леденев, региональный директор по Северо-Западному округу сети Metro Cash & Carry

Алексей Лейзерович, директор Северо-Западного филиала торговой сети «Верный»

Александр Мышинский, совладелец и генеральный директор сети супермаркетов «Реалъ»

Сергей Плис, генеральный директор сети «Вкустер»

Виталий Поздеев, совладелец сети «Семишагофф»

Виктория Раскова, директор дивизиона «СПб Север» ГК «Дикси» (входит в сеть «Магнит»)*

Владимир Сорокин, генеральный директор ООО «Лента»

Ольга Яковлева, региональный директор компании «Ашан Ритейл Россия» по региону «Север»

Включены оба игрока при условии четкого соблюдения условия: голос участника за сотрудника аффилированной компании не учитывается

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