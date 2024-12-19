Продуктовый ритейл
1. Николай Ежов, директор дивизиона Санкт-Петербург сети Spar
2. Ольга Князева, директор дивизиона Санкт-Петербург «Азбука вкуса»
3. Сергей Сапончик, директор по развитию торговой сети «Пятерочка» (Северо-Запад) группы X5 Group
В голосовании также участвовали
Константин Арабидис, генеральный директор группы компаний «О’Кей»
Антон Глухов, генеральный директор ритейлера Stopexpress
Ольга Колганова, директор Северо-Западного округа розничной сети «Магнит»*
Александр Леденев, региональный директор по Северо-Западному округу сети Metro Cash & Carry
Алексей Лейзерович, директор Северо-Западного филиала торговой сети «Верный»
Александр Мышинский, совладелец и генеральный директор сети супермаркетов «Реалъ»
Сергей Плис, генеральный директор сети «Вкустер»
Виталий Поздеев, совладелец сети «Семишагофф»
Виктория Раскова, директор дивизиона «СПб Север» ГК «Дикси» (входит в сеть «Магнит»)*
Владимир Сорокин, генеральный директор ООО «Лента»
Ольга Яковлева, региональный директор компании «Ашан Ритейл Россия» по региону «Север»
* Включены оба игрока при условии четкого соблюдения условия: голос участника за сотрудника аффилированной компании не учитывается