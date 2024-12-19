Банковская сфера*

1. Александр Савельев, председатель правления ПАО «Банк "Санкт-Петербург"»

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Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Александр Савельев

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

2. Ольга Драгомирецкая, первый вице-президент, управляющий по Северо-Западному региону, управляющий филиалом Газпромбанка «Северо-Западный»

3. Антон Кузнецов, управляющий филиалом «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк»;

Алексей Кольчик, директор Санкт-Петербургского филиала АО «Россельхозбанк»;

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» с апреля 2024 года

В голосовании также участвовали

Алина Бажулина, управляющий филиала АО «АКБ "Фора-Банк"» в Санкт-Петербурге

Мария Дробова (Батталова), управляющий филиалом Абсолют-банка

Михаил Иоффе, вице-президент Транскапиталбанка с сентября 2024 года

Михаил Клишин, глава совета директоров АО «Акционерный банк "Россия"»

Евгений Лотвинов, председатель правления ПАО «Банк "Александровский"»

Татьяна Перемышлина, старший вице-президент — управляющий Санкт-Петербургским филиалом ПАО «Промсвязьбанк»

Андрей Почеснев, руководитель макрорегиона «Запад» Райффайзенбанка

Владимир Прибыткин, председатель совета директоров АО «Банк ПСКБ»

Оксана Рогалева, председатель правления АО «Банк "Викинг"»

Игорь Самоделов, территориальный директор региона «Санкт-Петербург» ББР-банка

Ренат Сейфетдинов, руководитель макрорегиона «Запад» ПАО «Банк "Уралсиб"»

Светлана Ставицкая, управляющий Санкт-Петербургским филиалом АО «ЮниКредит Банк»

Елена Шевелева, директор Северо-Западного филиала, старший вице-президент Росбанка

*В этом году в рейтинг не включен ВТБ из-за отсутствия регионального управляющего.