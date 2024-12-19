Лизинг
1. Сергей Савинов, генеральный директор ООО «Интерлизинг»
2. Михаил Жарницкий, генеральный директор ГК «Балтийский лизинг» и АО «ГИЛК»;
Анна Новичкова, региональный директор региона «Север» лизинговой компании Carcade
3. Максим Логвинов, директор филиала в Санкт-Петербурге ПАО «ЛК "Европлан"»
В голосовании также участвовали
Олег Ануфриев, генеральный директор АО «Зест»
Дмитрий Белодед, территориальный директор департамента по продажам продуктов автолизинга АО «ВТБ Лизинг»
Владимир Белых, генеральный директор АО «Северная Венеция»
Татьяна Донченко, генеральный директор ООО «ТСС-Лизинг»
Дмитрий Ефремов, заместитель генерального директора ООО «ДельтаЛизинг» (ранее «Сименс Финанс»)
Сергей Иванов, региональный директор региона «Северо-Западный», директор филиала ООО «РЕСО-Лизинг» в Санкт-Петербурге
Дмитрий Кочергин, генеральный директор ЗАО «Альянс-Лизинг»
Денис Левицкий, генеральный директор АО «ЛК "Роделен"»
Екатерина Макарова, руководитель филиала в Санкт-Петербурге ООО «ЮниКредит Лизинг»
Сергей Назаров, руководитель дивизиона продаж «Северо-Запад» ГК «Альфа-Лизинг»
Юлия Николаева, директор ООО «Инавтотрак Лизинг»
Оксана Попова, директор Северо-Западного регионального филиала АО «Сбербанк Лизинг»
Юрий Федечкин, генеральный директор ООО «ПТК-лизинг»