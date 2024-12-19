«Все новые энергообъекты мы строим исключительно высокоавтоматизированными»

Для самого северного мегаполиса мира — Санкт-Петербурга — надежное электроснабжение всегда играло важнейшую роль. Неудивительно, что ключевые исторические открытия и инновации в этой отрасли внедряются именно здесь: первые лампы накаливания, электрические кабели, промышленные электростанции, пионеры ГОЭЛРО и многое другое. Чем живет электроэнергетика сегодня, Business Guide рассказал генеральный директор «Россети Ленэнерго» Игорь Кузьмин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПАО «Россети Ленэнерго» Фото: ПАО «Россети Ленэнерго»

BUSINESS GUIDE: Сейчас современная жизнь как в быту, так и в промышленности, бесспорно, полностью зависима от бесперебойного электроснабжения. Возможно, есть какой-то ключевой элемент для эффективной работы энергосистемы?

ИГОРЬ КУЗЬМИН: При любых обстоятельствах, невзирая на внешние вызовы, энергетики должны обеспечить надежное функционирование электросетевого комплекса, создать условия для стабильной деятельности предприятий, комфортной жизни миллионов людей. Важен целый ряд факторов, чтобы энергокомпания эффективно выполняла свою работу, особенно в условиях многомиллионного мегаполиса.

Безусловно, самое главное — это квалифицированный персонал. Мы стараемся создать для наших специалистов максимально комфортные условия труда, проводить необходимое обучение, обеспечивать возможности для карьерного роста и развития.

Второе — ресурсы, которые направляются на модернизацию и эксплуатацию нашей инфраструктуры. Например, наша инвестиционная программа по Санкт-Петербургу в этом году предусматривает более 36,3 млрд рублей, а на ремонты и технологическое обслуживание энергообъектов компания направит 2,8 млрд.

В-третьих, важен конструктивный диалог с администрацией города, чтобы сетевой комплекс мог создавать возможности для формирования новых кластеров: жилых, общественных, промышленных. Строительство инженерной инфраструктуры, конечно, должно опережать новые проекты. За последние пять лет мы обеспечили электроэнергией более 41 тыс. различных объектов в Санкт-Петербурге. В том числе особую экономическую зону, «Лахта-центр», «СКА Арену». В настоящий момент выполняются мероприятия по подключению объектов федерального значения: многофункциональных комплексов «Лахта-2» и «Лахта-3», высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург.

Кроме того, сегодня очень большое значение имеет грамотный подход к внедрению современных технологий. Это комплекс мер, наш вклад в построение будущего и повышение надежности сетей. Так, программа инновационного развития «Россети Ленэнерго» рассчитана до 2030 года, а утвержденные плановые затраты на ее реализацию в 2023–2027 годах превышают 10,7 млрд рублей. В целом дело, на мой взгляд, в подходе. Новые технологии для компании — это реальный способ решить две задачи: улучшить качество электроснабжения потребителей и финансовые показатели организации за счет сокращения расходов на эксплуатацию, обслуживание.

BG: Вы отдельно остановились на технологиях. Какие направления развивают «Россети Ленэнерго»?

И. К.: Все новые энергообъекты мы строим исключительно высокоавтоматизированными. Это значит, что они полностью наблюдаемые и ими можно управлять дистанционно. Для нас принципиально использование отечественных технологий, программных комплексов и материалов. В условиях необходимости поиска альтернатив импортной продукции и ее компонентов мы сделали ставку на свою научно-исследовательскую работу, сотрудничество с техническими вузами и компаниями-производителями. Доля отечественного оборудования в общем объеме закупок «Россети Ленэнерго» составляет уже более 98%.

Существующие подстанции проходят необходимую модернизацию в части как обновления оборудования, так и повышения мощности. В период с 2024 по 2028 год будет сделан акцент на проекты, направленные на усиление существующей распределительной сети и ее переход к интеллектуальной системе автоматизации и управления. Ведется комплексная модернизация в Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском, Калининском, Выборгском, Курортном, Колпинском и Красносельском районах Санкт-Петербурга.

«Россети Ленэнерго» активно внедряют системы автоматической идентификации технологических нарушений и локализации поврежденного участка сети, контроля нагрузки оборудования и автоматической оптимизации их режима. Технологии необходимы, чтобы в случае проведения срочных ремонтно-восстановительных работ бригада не тратила драгоценное время на поиски места повреждения, а сразу приступала к устранению. Мы делаем все возможное, чтобы в случае нештатной ситуации свет появился как можно быстрее за счет перевода нагрузки на резервную схему, а еще лучше — чтобы потребитель вообще не ощутил ее последствий.

BG: Эффект от всех этих усилий уже заметен?

И. К.: Конечно. «Россети Ленэнерго» стабильно улучшают показатели надежности электросетевого комплекса Санкт-Петербурга, установленные для регионов, как по средней продолжительности, которая сейчас составляет в среднем 60 минут, так и по частоте прекращения подачи электроэнергии.

Начало работы единого Центра управления сетями качественно изменило подход к диспетчеризации и оказало существенное влияние на надежность электроснабжения. Оттуда осуществляется информационное взаимодействие с мобильными бригадами и задействованными ведомствами, что сокращает время на ликвидацию технологических нарушений. Благодаря консолидации управления энергообъектами уже зафиксировано уменьшение срока передачи оперативной информации, улучшение координации действий персонала.

Мы как системообразующая сетевая компания города обеспечены всеми необходимыми ресурсами. Наши 447 бригад и 548 единиц спецтехники готовы к работе для обеспечения надежного электроснабжения петербуржцев.

BG: Очевидно, что компания вкладывает много средств, чтобы гарантировать бесперебойное электроснабжение. А потребление электричества в городе растет?

И. К.: Да, мы видим рост потребления электроэнергии по всем группам потребителей. Отдельно отмечу, что по крупным потребителям прирост составляет около 3%. Окончательных итогов по 2024 году пока нет, но за девять месяцев отпуск электроэнергии потребителям «Россети Ленэнерго» в Санкт-Петербурге вырос по сравнению с прошлым годом на 5,3%.

Компания активно развивает систему учета на основе современных интеллектуальных счетчиков для повышения точности и контроля объемов потребленной электроэнергии. И это, в том числе, инструмент для оптимизации режимов нашей работы. Создается полная картина потребления электроэнергии по каждому узлу, линии, подстанции. А это, в свою очередь, способствует снижению потерь, пресечению незаконных подключений и хищений, уменьшению затрат на ручной съем показаний, а также освобождает потребителя от заботы передавать показания приборов учета. Мы ежегодно наращиваем темпы установки «умных» счетчиков. В этом году, например, в Санкт-Петербурге смонтировали уже более 10 тыс. таких устройств.

BG: Игорь Анатольевич, мы общаемся в конце года. Итоги мы подвели. Давайте заглянем в будущее. Какой основной «вызов» для компании вы видите в следующем году?

И. К.: Получение статуса системообразующей сетевой организации Петербурга. Это одновременно и гордость, и ответственность. Конечно, нам к ней не привыкать. Например, наш филиал «Кабельная сеть», который обеспечивает электроснабжение 95% зданий города, в этом году отметил 100 лет со дня основания. Энергетики нашей компании в буквальном смысле стоят на страже надежного электроснабжения Северной столицы уже больше века. Считаю, что очень важно строить новый технологический уклад сетевого комплекса, опираясь на базу, созданную нашими предшественниками, совершенствуя их наработки и используя инновации.

Антонина Егорова

«Новые технологии для компании — это реальный способ решить две задачи: улучшить качество электроснабжения потребителей и финансовые показатели организации за счет сокращения расходов на эксплуатацию и обслуживание»