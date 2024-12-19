Премиальный поворот

За последние два года рынок премиальных автомобилей Петербурга претерпел значительную трансформацию. Традиционные лидеры продаж сегмента до 2022 года — «немецкая тройка» (Mercedes-Benz, BMW и Audi), а также Porsche, японский Lexus и британский Land Rover — уступили место китайским маркам, которые в общем объеме регистраций в текущем году нарастили свою долю до 88%. Вместе с тем у западных престижных брендов в Петербурге все еще много почитателей, которые готовы платить дороже, заказывая новые модели по схемам параллельного импорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография На долю премиум- и люкс-сегмента из общей структуры продаж в Петербурге приходится около 15% с учетом брендов, не имеющих официального представительства в России Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Самыми продаваемыми премиальными марками в Петербурге в 2024 году остаются Exeed и Chery, но в следующем году довольно серьезную конкуренцию им может составить китайская марка Tank Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Повышение ключевой ставки и утилизационного сбора приведет к снижению продаж в премиальном сегменте в 2025 году минимум на 10% Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Следующая фотография 1 / 3 На долю премиум- и люкс-сегмента из общей структуры продаж в Петербурге приходится около 15% с учетом брендов, не имеющих официального представительства в России Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Самыми продаваемыми премиальными марками в Петербурге в 2024 году остаются Exeed и Chery, но в следующем году довольно серьезную конкуренцию им может составить китайская марка Tank Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Повышение ключевой ставки и утилизационного сбора приведет к снижению продаж в премиальном сегменте в 2025 году минимум на 10% Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Если рассматривать динамику продаж автомобилей Mercedes-Benz, BMW, Audi, Porsche, Land Rover и Lexus с ноября 2023 года по ноябрь 2024 года, то можно увидеть, что спрос на ушедшие бренды в городе снизился с 10 до 25%. Однако с января 2024 года ситуация начала меняться. К ноябрю продажи этих марок относительно начала года выросли — у некоторых из них рост к январю составил до 40%, подсчитали в «Авто.ру».

На долю премиум- и люкс-сегмента из общей структуры продаж в Петербурге приходится около 15% с учетом брендов, не имеющих официального представительства в России.

По мнению гендиректора компании «Аларм-Моторс» Романа Слуцкого, премиум — это репутация бренда, всесторонне подкрепленная качеством продукта и сервисов, которые получает владелец, приобретая его. Никто не станет спорить с премиальностью немецкой тройки, Porsche и Land Rover, но сегодня по целому ряду причин для автомобилей этих марок осталась совсем узкая ниша потенциальных клиентов.

«Эти люди имеют возможность купить себе автомобиль за 15 млн рублей и более, не сильно беспокоясь о рисках ее эксплуатации (ПО, гарантия, запасные части). Конечно, речь идет в первую очередь о топовых моделях этих брендов (S-class, G63, BMW M, Range Rover). Все остальные модели, задуманные этими автопроизводителями для высшей прослойки среднего класса, в Россию больше не едут, так как их потенциальная аудитория считает деньги и взвешивает риски»,— отмечает господин Слуцкий.

По подсчетам холдинга Major, их продажи премиальных моделей Mercedеs-Benz в Петербурге за два года снизились на 95%: с 343 машин в 2022 году до 15 штук в 2024 году. По данным «Автостат Инфо», Mercedes смог реализовать с января по декабрь этого года 426 автомобилей, что составляет менее 0,8% от общего объема продаж в городе. Значительно лучше в Петербурге дела идут у BMW, где концерн за 11 месяцев продал 835 авто, что, впрочем, всего на 11 машин больше, чем за аналогичный период 2023 года. У Audi продажи в Петербурге в январе — ноябре год к году снизились на 26%, с 322 до 237 авто.

Самыми продаваемыми премиальными марками в Петербурге в 2024 году остаются Exeed и Chery. По данным «Авто.ру», в январе 2024 года наибольший спрос приходился именно на них, включая Geely. Однако в ноябре Jaecoo и Jetour (суббренды Chery) вытеснили Exeed. Падение продаж Exeed автоэксперт Денис Гаврилов объясняет высокой базой прошлого года, полагая, что по итогам года марка все же удержит свою популярность и нарастит показатели. По итогам 11 месяцев в Петербурге Exeed сумел реализовать 2838 машин, Jaecoo и Jetour совокупно —3570 (по 1672 и 1898 соответственно).

По мнению господина Гаврилова, в следующем году довольно серьезную конкуренцию Exeed может составить китайская марка Tank. Господин Слуцкий называет бренд самым успешным и растущим на сегодняшний день среди официально представленных на российском рынке премиальных марок из Китая.

«Он (Tank.— BG) целится на широкую аудиторию российских почитателей рамных Toyota Land Cruiser и Chevrolet Tahoе. Также группа Great Wall, владелец бренда Tank, недавно запустила свой новый премиальный бренд гибридных кроссоверов и минивэнов — WEY»,— говорит эксперт.

Основные успехи другого премиального бренда — Hongqi — на петербургском рынке, по мнению господина Слуцкого, пока ограничились постепенным замещением Mercedes-Benz E-Class и BMW 5 в парках бизнес-такси. Сможет ли этот бренд снискать любовь россиян в качестве семейного или бизнес-автомобиля, будет всецело зависеть от последовательности дистрибутора и его готовности к инвестициям в Россию.

К новым премиальным брендам в сегменте электрокаров эксперты относят китайские Zeekr, Li Auto, Voyah, Seres Aito, WEY и Exlantis.

Руководитель сектора продаж «Авто.ру» в Петербурге Анатолий Орленко говорит, что интерес пользователей к премиальным электрокарам в городе стал менее выраженным. С января этот показатель неуклонно снижался, за исключением небольшого всплеска в марте и незначительного подъема в сентябре. Чаще всего пользователи просматривали объявления Zeekr, Xiaomi и Porsche.

Несмотря на падение продаж электрокаров в городе на 18% по показателям третьего квартала (215 штук) к уровню второго квартала (256 штук), по итогам девяти месяцев 2024 года спрос на них вырос на 60% в городе и на 43% в регионе в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом. Всего за это время в Петербурге был зарегистрирован 851 электромобиль, в Ленобласти — 133 машины.

Лидером рынка остается китайский Zeekr, который официально в РФ до сих пор не представлен. Все автомобили бренда ввозятся в страну по параллельному импорту. По итогам трех кварталов марке удалось продать в городе 445 автомобилей, что на 338 машин больше, чем за девять месяцев 2023 года. В регионе также за этот период было продано на 50 машин больше (81 автомобиль).

Как отмечает Роман Слуцкий, автомобили Zeekr и Lixiang, смогли заслужить особое внимание со стороны обеспеченных россиян, несмотря на то, что оба бренда официально не представлены в России и не имеют гарантийной поддержки со стороны компаний-производителей. Основные модели этих марок обойдутся покупателю до 7–10 млн рублей, а их потребительские качества легко посоревнуются с моделями «немецкой тройки» и Porsche стоимостью 15–25 млн рублей.

Также господин Слуцкий называет «располагающим всеми признаками премиального бренда» китайский Voyah, однако официальный дистрибутор этой марки в России, по его мнению, похоже, никак не может найти рабочую бизнес-модель, которая позволила бы конвертировать неплохо себя зарекомендовавшие продукты в объемы продаж.

По данным холдинга Major, авто марки Voyah стали самыми продаваемыми в петербургских дилерских центрах компании в 2024 году. Также в топ вошли Lixiang, Hongqi и Zeekr.

Еще один новый официально представленный в РФ премиальный бренд, который успешно конкурирует на рынке Китая как с кроссоверами немецкой тройки, так и с полюбившимися петербуржцам моделями Lixang,— совместное предприятие Seres Automobile и Huawei — Seres Aito.

Модельный ряд Seres Aito в России сегодня представлен двумя моделями гибридных кроссоверов (M5 и M7), но уже в ближайшие месяцы рынок ожидает появление флагмана бренда— внедорожника M9. Кроме этого, вскоре на рынке электрокаров и гибридов появится новый бренд Exlantis (Exeed).

Денис Гаврилов отмечает, что уровень продаж новых брендов напрямую будет зависеть от официальной представленности на российском рынке, а также от ставки утилизационного сбора и ценообразования.

По прогнозу директора подразделения продаж холдинга Major в Петербурге Евгения Иванова, повышение ключевой ставки и утилизационного сбора приведет к снижению продаж в премиальном сегменте в 2025 году минимум на 10%. В связи с увеличением стоимости утильсбора падения спроса на премиальные авто ожидает и Анатолий Орленко. В то же время эксперт отмечает, что из-за специфики сегмента значительных изменений в нем может и не произойти.

Владимир Колодчук