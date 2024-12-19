Автодилеры
1. Максим Сушинский, бенефициар ООО «Авангард»
Максим Сушинский
Фото: ООО «Авангард»
2. Алексей Безобразов, генеральный директор «Аксель Групп»
3. Роман Слуцкий, генеральный директор ООО «Аларм-Моторс»
В голосовании также участвовали
Валентин Анкудинов, владелец ГК «Форсаж»
Вадим Арустамян, председатель совета директоров ГК «Максимум»
Евгений Афонин, региональный директор АО «Автодом»
Олег Барабанов, управляющий ООО «Автохолдинг РРТ»
Владимир Бронер, совладелец и генеральный директор ООО «Питертракцентр»
Андрей Говор, региональный директор «КлючАвто» в Санкт-Петербурге
Денис Дамарад, генеральный директор ООО «Группа компаний "Мега-Авто"» с мая 2024 года
Александр Ефимов, генеральный директор АО «Питер-Лада»
Евгений Иванов, директор подразделения продаж холдинга Major в Санкт-Петербурге
Виктория Исакова, генеральный директор ГК «Вагнер»
Сергей Моренков, председатель совета директоров ГК «СКСР»
Дмитрий Никитин, генеральный директор АО «Евросиб»
Владислав Рыдаев, генеральный директор ГК «Терра-Авто»
Юрий Синкевич, совладелец ГК «Автопродикс»
Вадим Сущев, совладелец и генеральный директор ООО «Город русских машин»