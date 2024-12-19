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Автодилеры

1. Максим Сушинский, бенефициар ООО «Авангард»

Максим Сушинский

Максим Сушинский

Фото: ООО «Авангард»

Максим Сушинский

Фото: ООО «Авангард»

2. Алексей Безобразов, генеральный директор «Аксель Групп»

3. Роман Слуцкий, генеральный директор ООО «Аларм-Моторс»

В голосовании также участвовали

Валентин Анкудинов, владелец ГК «Форсаж»

Вадим Арустамян, председатель совета директоров ГК «Максимум»

Евгений Афонин, региональный директор АО «Автодом»

Олег Барабанов, управляющий ООО «Автохолдинг РРТ»

Владимир Бронер, совладелец и генеральный директор ООО «Питертракцентр»

Андрей Говор, региональный директор «КлючАвто» в Санкт-Петербурге

Денис Дамарад, генеральный директор ООО «Группа компаний "Мега-Авто"» с мая 2024 года

Александр Ефимов, генеральный директор АО «Питер-Лада»

Евгений Иванов, директор подразделения продаж холдинга Major в Санкт-Петербурге

Виктория Исакова, генеральный директор ГК «Вагнер»

Сергей Моренков, председатель совета директоров ГК «СКСР»

Дмитрий Никитин, генеральный директор АО «Евросиб»

Владислав Рыдаев, генеральный директор ГК «Терра-Авто»

Юрий Синкевич, совладелец ГК «Автопродикс»

Вадим Сущев, совладелец и генеральный директор ООО «Город русских машин»

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