Дорожное строительство и ремонт*
1. Владимир Калинин, руководитель ГК «АБЗ-1»
Владимир Калинин
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
2. Игорь Букато, президент НП «Группа проектно-строительных компаний "Возрождение"»
3. Константин Ходосовский, совладелец ГК «Техносфера»
В голосовании также участвовали
Михаил Бещанов, генеральный директор АО «Трест»
Камиль Гуляев, генеральный директор ООО «СК "Орион плюс"» с августа 2024 года
Екатерина Ершова, генеральный директор ГК «Омега» с августа 2024 года
Елена Лашкова, генеральный директор ГК «Геоизол»
Владимир Лейман, директор по развитию АО «Буер»
Владимир Нижегольцев, генеральный директор АО «НиК»
Антон Новиков, председатель совета директоров ООО «Пуск-Лимак-Север»
Игорь Пичугов, генеральный директор АО «Петербург-Дорсервис»
Илья Рутман, генеральный директор АО «Гипростроймост-Санкт-Петербург»
Михаил Царев, генеральный директор АО «Институт "Стройпроект"»
* АО «ВАД» (крупнейшая организация в данной отрасли по Северо-Западному округу) на момент формирования шорт-листа было зарегистрировано в Вологодской области, поэтому не попало в список номинантов, так как исследование включает только компании из Санкт-Петербурга и Ленобласти. АО «ВАД» сменило регистрацию на петербургскую в августе 2024 года.