Дорожное строительство и ремонт*

1. Владимир Калинин, руководитель ГК «АБЗ-1»

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Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Владимир Калинин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

2. Игорь Букато, президент НП «Группа проектно-строительных компаний "Возрождение"»

3. Константин Ходосовский, совладелец ГК «Техносфера»

В голосовании также участвовали

Михаил Бещанов, генеральный директор АО «Трест»

Камиль Гуляев, генеральный директор ООО «СК "Орион плюс"» с августа 2024 года

Екатерина Ершова, генеральный директор ГК «Омега» с августа 2024 года

Елена Лашкова, генеральный директор ГК «Геоизол»

Владимир Лейман, директор по развитию АО «Буер»

Владимир Нижегольцев, генеральный директор АО «НиК»

Антон Новиков, председатель совета директоров ООО «Пуск-Лимак-Север»

Игорь Пичугов, генеральный директор АО «Петербург-Дорсервис»

Илья Рутман, генеральный директор АО «Гипростроймост-Санкт-Петербург»

Михаил Царев, генеральный директор АО «Институт "Стройпроект"»

* АО «ВАД» (крупнейшая организация в данной отрасли по Северо-Западному округу) на момент формирования шорт-листа было зарегистрировано в Вологодской области, поэтому не попало в список номинантов, так как исследование включает только компании из Санкт-Петербурга и Ленобласти. АО «ВАД» сменило регистрацию на петербургскую в августе 2024 года.