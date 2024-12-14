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В Ярославле выросло предложение на вторичном рынке жилья

В ноябре 2024 года в Ярославле предложение готовых квартир на вторичном рынке выросло на 17% по сравнению с прошлым годом, но спрос увеличился лишь на 3%, сообщили в «Авито Недвижимости».

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке в России составила 7,5 млн руб., что совпадает с показателем прошлого года. В Ярославле средняя стоимость квартиры составила 4,6 млн руб., цена квадратного метра — 90,6 тыс. руб.

Самое доступное жилье в Центральном федеральном округе в ноябре было представлено в Смоленске (3,9 млн руб.) и Брянске (4,1 млн руб.).

Сергей Еремкин, управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости», отметил, что активность на рынке вторичной недвижимости сохраняется. Многие сделки являются альтернативными, когда покупка новой квартиры финансируется за счет продажи предыдущей. Часть покупателей покрывает разницу в цене за счет собственных средств, что поддерживает спрос на «вторичку» при изменении стоимости ипотечных кредитов.

Антон Голицын

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