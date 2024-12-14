Ростовский перевозчик закупил пять новых автобусов

Транспортная компания ООО «Янтарь 1» выпустит на маршруты в Ростове пять новых автобусов МАЗ-203. Объем вложенных в покупку средств составил 95 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Как сказано в сообщении, в Ростове последовательно идет обновление подвижного состава всех 12 транспортных компаний, обслуживающих 109 муниципальных маршрутов. Так, в 2023 году при участии администрации было закуплено 122 новых автобуса. В 2024 году транспортные компании за свой собственный счет приобрели 43 автобуса.

Кристина Федичкина