На этом месте должен был бы быть бункер

Как стало известно “Ъ”, в зоне СВО без вести пропал Александр Андреев, предполагаемый сообщник осужденных в пятницу фигурантов уголовного дела о многомиллиардных хищениях при возведении секретных бункеров Минобороны. Основные обвиняемые — бизнесмен Дмитрий Пипко, в прошлом служивший офицером на спецобъекте, и Андрей Епифанцев получили один семь лет, другой — три года, а также должны возместить ущерб в 2 млрд руб. Обвиняемые утверждали, что деньги ушли на строительство других, хотя и не столь секретных объектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Процесс по секретному делу шел во 2-м Западном окружном военном суде Москве около полугода. Его фигуранты Дмитрий Пипко и Андрей Епифанцев обвинялись, в зависимости от роли каждого из них, в растрате и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Изначально дело поступило в суд в отношении трех обвиняемых — на скамье подсудимых должен был присутствовать бизнесмен Александр Андреев. Однако, как рассказывал “Ъ”, в марте этого года суд вернул дело в военную прокуратуру, поскольку одному из фигурантов в нарушение закона не была вручена копия обвинительного заключения. Через пару месяцев дело после «работы над ошибками» вернулось в суд, но уже без господина Андреева. По данным “Ъ”, он заключил контракт с Минобороны и отправился на СВО.

Там штурмовая группа, в которую входил господин Андреев, понесла большие потери, а сам он пропал без вести.

Между тем в прениях сторон гособвинитель запросил для бывшего майора Пипко 11 лет лишения свободы, а для ветерана боевых действий в Сирии Епифанцева — шесть лет. Впрочем, с учетом частичного признания вины и погашения части ущерба оба удостоились снисхождения суда. Дмитрий Пипко лишился офицерского звания и получил семь лет, а Андрей Епифанцев — три года колонии общего режима. Им также предстоит выплатить штрафы в размере 1,5 млн и 500 тыс. руб. Кроме того, был удовлетворен иск Минобороны о взыскании с них 1 млрд 809 млн 612 тыс. руб. Отдельно господин Пипко должен по другому иску еще 75 млн руб. АО «Главное управление обустройства войск». Под стражу подсудимых взяли в зале суда.

Адвокат Дмитрия Пипко Тимур Сабитов заявил “Ъ”, что его клиент вину признавал частично. По словам защитника, Дмитрий Пипко не отрицал, что имело место нецелевое расходование бюджетных средств, когда деньги действительно вместо секретного спецобъекта ушли на другие нужды.

«Однако нельзя говорить, что они были похищены, поскольку они остались в структуре Минобороны и были потрачены на возведение и обустройство других важных, пусть и не секретных объектов — школы, воинской части, храма и так далее»,— подчеркнул господин Сабитов.

По его словам, сделано это было лишь из необходимости вовремя освоить выделенные лимиты, тогда как на стройку спецобъекта отсутствовала документация. Адвокат также считает, что по этой причине не подлежал удовлетворению и иск о компенсации ущерба Минобороны, который, как максимум, подлежит отдельному изучению в рамках гражданского судопроизводства.

Напомним, что, как рассказывал “Ъ”, уголовное дело о махинациях со средствами, выделенных на строительство секретных сооружений, было возбуждено Главным военным следственным управлением (ГВСУ) СКР еще 5 ноября 2020 года на основании материалов, собранных управлением ФСБ по специальным объектам федеральных органов государственной власти. Позже, к нему было присоединены еще ряд расследований, которые касались, помимо прочего, объектов 9-го Центрального управления Минобороны. Это одно из самых секретных подразделений военного ведомства было создано в 1954 году решением высшего руководства СССР на случай ядерной войны для боевых стартовых позиций, узлов правительственной и специальной связи, комплексов государственного управления, командных пунктов и т. д.

Фигурантом расследования помимо Дмитрия Пипко, по некоторым данным, служившего начальником одного из спецобъектов, а потом возглавившего компанию «М-Строй» (выиграла целый ряд тендеров Минообороны), а также господ Андреева и Епифанцева являлся бизнесмен Алексей Гагулин. Однако он, как рассказывал “Ъ”, успел выехать в Эстонию. Остальные фигуранты, по версии ГВСУ СКР, завышая цены или не выполняя работы, похитили средства военного ведомства в особо крупном размере.

Сергей Сергеев