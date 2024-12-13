Главные новости за 13 декабря. Ростов-на-Дону и область

Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам критической топливно-энергетической инфраструктуры Украины. В Минобороны России это назвали ответом на атаку ВСУ на Таганрог с применением американского оружия.

Депутаты ростовской городской Думы 17 декабря планируют утвердить кандидатуру 39-летнего Никиты Паремузова в должности главы администрации Советского района донской столицы.

В донской столице с 1 января 2025 года планируется увеличить стоимость родительской платы за присмотр и уход за детьми в детских садах.

В декабрьских квитанциях за услуги ЖКХ в Таганроге разместят QR-код, который будет вести на весь адресный перечень укрытий приморского города.

Ростовские рекламщики опасаются проблем, которыми могут столкнуться в связи с изменениями законодательства. Руководитель компании Indigo Digital & Marketing Елена Королева предположила, что в скором времени рекламным агентствам и маркетинговым отделам интернет-платформ придется нанимать юристов, чтобы избежать проблем с законом.

В 2024 году Ростовская область расширила географию морского экспорта. Новыми направлениями торговли стали Судан, Саудовская Аравия, Ливан, Тунис, Белиз.

Правительство Ростовской области потратит 16,3 млн руб. на обеспечение автотранспортом депутатов Государственной Думы и сенаторов Российской Федерации в 2025 году.

Региональное правительство определило победителей конкурса «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области» в 2024 году. В номинации «Лучший муниципальный служащий городского округа» победителем стал заместитель главы администрации Ленинского района Ростова Дмитрий Берекчиев.

В текущем году Ростовская область экспортировала 23 спортивные лошади в Монголию, Абхазию и Иран.