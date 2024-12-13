Донские власти потратят 16 млн рублей на автотранспорт для депутатов ГД и сенаторов в 2025 году

Правительство Ростовской области потратит 16,3 млн руб. на обеспечение автотранспортом депутатов Государственной Думы и сенаторов Российской Федерации в 2025 году. Это следует из информации в электронной системе госзакупок, через которую определяли поставщика транспортной услуги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Гронский, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Гронский, Коммерсантъ

Автотранспортом будут пользоваться 10 депутатов и сенаторов. Поставщик услуги обязан обеспечить их перевозку с целью служебных поездок по территории Ростовской области, а также в аэропорты г. Волгоград, г. Минеральные Воды, г. Ставрополь (обусловлено закрытие аэропорта Платов).

Сергей Иванов