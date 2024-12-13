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В Ростове повысят плату за детские сады с 1 января 2025 года

В донской столице с 1 января 2025 года планируется увеличить стоимость родительской платы за присмотр и уход за детьми в детских садах. Как сообщает пресс-служба администрации города, этот вопрос обсуждался на заседании общественного совета.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно информации пресс-службы, размер родительской платы для детей в садах старше трех лет подорожает на 42,5 руб., ежедневная плата составит 113,55 руб., а для детей младше трех лет — на 36, 76 руб., за каждый день пребывания нужно будет платить 97,94 руб.

Отмечается, что детские сады в городе посещают более 50 тыс. детей, и они принимают пищу пять раз в день. Так, большая часть средств направлена на оплату продуктов питания для дошкольников.

Анастасия Казуков

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