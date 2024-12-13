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Ростовские рекламщики опасаются проблем с законодательством

Рекламный бизнес может столкнуться с проблемами в связи с изменениями законодательства. Такое мнение озвучили на форуме застройщиков и маркетологов Pro Digital 2024, прошедшем накануне в Ростове.

Организатор форума и эксперт по продажам в девелопменте и руководитель компании Indigo Digital & Marketing Елена Королева предположила, что в скором времени рекламным агентствам и маркетинговым отделам интернет-платформ придется нанимать юристов, чтобы избежать проблем с законом.

«Нам прикручивают гайки: маркировка рекламы, сборы с публикации рекламы, требования Роскомнадзора по рекламным креативам, обработка персональных данных. Работать становится все сложнее. Если раньше мы просто занимались рекламой и креативом, решали, как привлечь клиентов, то сейчас это нужно делать так, чтобы не нарушить законодательство и не получить штрафы», — поделилась Елена Королева.

В апреле 2025 года в стране начнут взимать 3% налог на размещение промо-материалов в интернете. Кроме того, с 2022 года Госдума обязала маркировать рекламные объявления, размещенный в Сети, а в сентябре 2023 года установила административную ответственность за отсутствие маркировки.

Дмитрий Ковалевский

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