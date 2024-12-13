Ростовская область отправила 23 спортивные лошади в Монголию, Абхазию и Иран

В текущем году Ростовская область экспортировала 23 спортивные лошади в Монголию, Абхазию и Иран. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Основной объем экспорта Ростовской области в 2024 году пришелся на зерно, корм, мясо, молоко, рыбу и морепродукты. С января по декабрь текущего года регион поставил более 6,5 млн т зерна и продуктов переработки, 332,4 тыс. т кормов и кормовых добавок, 6,8 тыс. т мяса и мясопродукции, более 565 т молока и 391 т рыбы и морепродуктов.

Основными странами-импортерами стали Грузия, Азербайджан, Абхазия, Китай, Иран и Турция.

Как сообщал «Ъ-Ростов» ранее, средняя цена коробки шоколадных конфет в Ростовской области выросла за год на 13%, достигнув 604 руб.

Ева Китаева