В Таганроге на квитанциях за ЖКХ укажут список укрытий

В декабрьских квитанциях за услуги ЖКХ в Таганроге разместят QR-код, который будет вести на весь адресный перечень укрытий приморского города. Об этом сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова в своем Telegram-канале, призвав жителей принять информацию к сведению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Утром 11 декабря Таганрог подвергся атаке американскими ракетами ATACMS. Удар был нанесен по военному аэродрому. В результате падения фрагментов ракет пострадали личный состав базы, два здания на территории аэродрома, три военной автомобильной техники и гражданские машины на стоянке. Кроме того, была повреждена котельная на ул. Циолковского, что привело к отключению теплоснабжения 27 многоквартирных домов. Ремонт объекта уже завершен.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил журналистам на вопрос о том, как Россия отреагирует на ракетный удар по приморскому городу. Сославшись на заявление Минобороны РФ, он сообщил, что ответ последует тогда, когда власти сочтут его достаточно целесообразным.

Анастасия Казуков