Российские войска ответили на удар ВСУ по Таганрогу массированной атакой

Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам критической топливно-энергетической инфраструктуры Украины. В пресс-службе Минобороны России назвали это ответом на атаку ВСУ на Таганрог с применением американского оружия.

По информации ведомства, все цели удара достигнуты. Для этого ВС РФ применили средства поражения большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотники. Этим утром украинская нацкомпания «Укрэнерго» сообщала, что в результате ночной атаки России объекты энергосистемы повреждены в нескольких регионах страны.

Дмитрий Ковалевский