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Коммерсантъ FM
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РЖД поменяют правила перевозки домашних животных в поездах дальнего следования

РЖД с 1 января 2025 года вводят новые правила перевозки животных в поездах дальнего следования, сообщил заместитель генерального директора «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, дочерняя структура РЖД) Станислав Зотин на форуме «PRO//Движение». Решение изменить действующий порядок перевозки животных принято в связи с ростом количества обращений пассажиров и общим дефицитом мест.

Согласно новым правилам, оформление перевозочного документа для животных при выкупе целого купе станет бесплатным. Ранее билет не оформлялся отдельно. Также разрешено провозить животные в купейных вагонах повышенной комфортности без необходимости выкупать все купе. Станислав Зотин уточнил, что ранее для перевозки кошки в переноске в таком вагоне нужно было оплатить все места в купе. Теперь пассажиры смогут отдельно оплатить квитанцию только на животное.

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