НСПК: клиенты СПБ с начала года перевели через нее 60 трлн рублей

Количество операций по системе быстрых платежей (СБП) за январь--ноябрь 2024 года достигло 11,8 млрд, следует из презентации Национальной системы платежных карт (есть у «Ъ»). Общая сумма операций составила 60 трлн руб. За 11 месяцев 2023 года число платежей составило 6,3 млрд суммой 27 трлн руб.

Число операций в сутки за январь--ноябрь 2024 году выросло до 43 млн (в 2023 году — 25,1 млн). Доля СБП в переводах с карты на карту (С2С) за указанный период достигла 88,6% (в 2023 году — 80%). Число операций в сегменте С2С составило 440 тыс. на общую сумму 342,2 млн руб.

О деятельности НСПК — в материале «Ъ» «НСПК встраивается в компенсации».