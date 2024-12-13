«Русская премия» назвала победителей

В Москве прошла церемония вручения «Русской премии». Учрежденная в 2005 году, эта награда присуждается за лучшие прозаические и поэтические произведения на русском языке, созданные за пределами России. Ее лауреатами за первые 12 лет существования становились Дина Рубина, Марина Палей, Наталья Горбаневская, Катя Капович, Олег Дозморов, Геннадий Русаков, Юз Алешковский, Борис Хазанов и другие менее известные писатели ближнего и дальнего зарубежья. В 2017 году «Институт евразийских исследований», основавший премию, прекратил ее финансирование. После семилетней паузы премию взяла под свое крыло образованная в 2023 году АСПИР — Ассоциация союзов писателей и издателей России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хелена Побяржина

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Хелена Побяржина

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Председатель АСПИР Сергей Шаргунов, открывая церемонию, сказал, что на премию поступило рекордное количество заявок из постсоветских стран. Всего же было подано около шестисот заявок, из которых были отобраны сперва 52 (25 в номинации «Проза» и 27 — в «Поэзии») произведения, затем список был сокращен до 13 (7 прозаических и 6 поэтических) названий. Из них читателям были наиболее известны романы Даниэля Бергера «Кофе с перцем» (автор живет в Киргизии, роман вышел в России, в «Редакции Елены Шубиной») и Хелены Побяржиной (Белоруссия) «Валсарб» (опубликован издательством «Альпина. Проза», вошел в прошлом году в шорт-лист премии «Большая книга», “Ъ” писал о нем 23 ноября 2023 года).

Затем специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой огласил приветствие министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова. Ну а после того, как ведущий церемонии артист Вадим Верник зачитал короткие (по сто строк) тексты финалистов, по заданию организаторов объяснявшихся в своих чувствах к русскому языку, началось собственно награждение.

В номинации «Поэзия» соответственно третье, второе и первое места заняли Наталья Белоедова из Узбекистана, азербайджанец Адалат Исмаилов и Сергей Пагынь из Молдавии. В «Прозе» на третьем месте оказался опубликованный в журнале «Дружба народов» роман Тимура Нигматуллина (Казахстан) «Я не вру, мама». Второе место отдали Даниэлю Бергеру, который в благодарственном слове предложил рассматривать полученную им награду как аванс, причем не ему самому, а «всему многонациональному народу Кыргызстана за то, что он говорит и пишет на русском языке». Ну а победительницей стала Хелена Побяржина (на фото), поблагодарившая, в свою очередь, всех, но особенно горячо — главного редактора издательства «Альпина. Проза» Татьяну Соловьеву и поэтессу Марину Цветаеву.

Михаил Пророков