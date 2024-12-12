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Гражданку Украины осудили на 13 лет за шпионаж

Запорожский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 44-летней гражданки Украины Ольги Чернявской. Заместитель прокурора Крыма Павел Кучерявенко поддержал государственное обвинение, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

С февраля по декабрь 2022 года Ольга Чернявская находилась на территории Запорожской области, она собирала и передавала через мессенджеры своему сыну, проходящему службу в ВСУ, сведения о местоположении личного состава Вооруженных сил РФ, находящихся в Токмаке. В прокуратуре Крыма отмечают, что переданные данные могли быть использованы для нанесения огневых ударов по местам дислокации российских военнослужащих.

Ольгу Чернявскую признали виновной по ст. 276 (шпионаж). Ее приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Алина Зорина

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