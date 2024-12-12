ТАНТК отправил пожарный самолет Бе-200 в Алжир

Таганрогский авиастроительный завод ТАНТК им. Бериева отправил еще один самолет-амфибию Бе-200 в Алжир. Об этом написал в своем Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Юрия Слюсаря Фото: Telegram-канал Юрия Слюсаря

«Рад за трудовой коллектив, который с честью справился с очередной задачей. Желаю авиапредприятию новых успехов!», — поздравил работников предприятия глава региона.

Технику будут применять для тушения пожаров. Согласно заключенному в 2021 году договору, завод должен поставить ВВС Алжира четыре Бе-200. Первый реактивный самолет отправили в африканское государство в мае 2023 года.