В логистике выстраивают эффективные связи

По нацпроекту «Модернизация транспортной инфраструктуры» строятся скоростные автодороги, развиваются Северный морской путь, инфраструктура БАМа и Транссиба, Центральный железнодорожный транспортный узел в столице, а в регионах модернизируются аэропорты. В этом году он завершается, но работа по формированию единого транспортного каркаса страны продолжится по новому нацпроекту «Эффективная транспортная система». До 2030 года планируется модернизировать 75 аэропортов, чтобы повысить авиационную мобильность граждан в полтора раза. Среди других приоритетов — запуск высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом, которая сократит время в пути вдвое, и дальнейшее развитие Северного морского пути, ледокольного флота и портовой инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Трасса М-12 «Восток» сократила в два раза время в пути от Москвы до Казани

Фото: ГК «Автодор» Трасса М-12 «Восток» сократила в два раза время в пути от Москвы до Казани

Фото: ГК «Автодор»

Нацпроект обновляется

Нацпроект «Модернизация транспортной инфраструктуры» охватывает крупные проекты, связанные с развитием транспортной системы,— это скоростная автомагистраль М-12 «Восток», Северный морской путь, железнодорожная инфраструктура БАМа и Транссиба, Центральный транспортный узел Москвы, региональные аэропорты. Все это способствует повышению связности территорий, облегчению отправки грузов. С 2019 года завершено более 700 объектов и мероприятий, в том числе строительство новых объектов, а также модернизация и реконструкция действующих.

В этом году нацпроект «Модернизация транспортной инфраструктуры» заканчивает свое действие, но работы будут продолжены по новому — «Эффективная транспортная система». Он также будет направлен на повышение скорости и объема перемещения людей и грузов по территории страны и за ее пределами. Авторы инициативы также обещают сделать особый фокус на развитии внутреннего транспортного сообщения — это касается и речных путей, и широкой сети аэродромов, и высокоскоростной железнодорожной магистрали. Предполагается, что в результате в стране появится бесшовная транспортная система.

Новым нацпроектом предусмотрены мероприятия, за счет которых к концу десятилетия будет обеспечено почти двукратное увеличение мощности инфраструктуры единой опорной транспортной сети России, сообщил на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам премьер-министр Михаил Мишустин.

«Такой надежный транспортный каркас является обязательным условием для наращивания торговли с зарубежными партнерами, и задачи по расширению международной кооперации мы выделили в отдельный национальный проект, который предполагает создание сквозной системы поддержки наших компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки»,— пояснил необходимость развития инфраструктуры Михаил Мишустин. Это, по его словам, позволит увеличить объемы несырьевого неэнергетического экспорта более чем в полтора раза к уровню прошлого года. Для этого в правительстве готовятся донастроить наиболее эффективные действующие механизмы и усилить работу по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах.

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В частности, в планах к 2030 году: модернизация не менее 75 аэропортов (авиационная мобильность жителей должна вырасти в 1,5 раза к уровню прошлого года), увеличение провозной способности БАМа и Транссиба до 210 млн тонн, запуск высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом (предполагается, что это позволит сократить время в пути между столицами до 2 часов 15 минут), создание современной инфраструктуры пунктов пропуска через государственную границу (это позволит сократить время досмотра грузовых автомобилей до 10 минут), реализация мероприятий по развитию опорной сети морских портов, внутренних водных путей и Северного морского пути. В числе других ключевых инициатив — проведение цифровой трансформации транспортного комплекса и развитие кадрового потенциала.

Разворот транспортных потоков на восток и юг потребовал развития инфраструктуры в этих направлениях, сообщил на «Транспортной неделе» министр транспорта РФ Роман Старовойт. Бизнес же заинтересован в более сбалансированном развитии путей — так, первый заместитель генерального директора по стратегии и развитию ГК «Дело» Александр Иодчин заявил, что для эффективной логистики необходимы маршруты, на которых есть «экономика» — например, торговля с Китаем за последние пять лет выросла в два раза. В контейнерных перевозках Китай занимает около 65% трафика. Увеличение же объемов торговли требует балансировки импортно-экспортных операций и расширения прямых маршрутов, а также создания логистических хабов в «дружественных» странах.

Скоростные дороги

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поезд для высокоскоростной магистрали Москва—Санкт-Петербург будет полностью отечественным

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Поезд для высокоскоростной магистрали Москва—Санкт-Петербург будет полностью отечественным

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Одним из ключевых автодорожных проектов остается развитие международного транспортного коридора Европа—Западный Китай. Маршрут проходит по территории России, Казахстана и Китая. На российской территории он объединяет сразу три крупнейшие агломерации — Московскую, Казанскую и Самарско-Тольяттинскую. Протяженность коридора составляет 9 тыс. км, из них 2,4 тыс. проходит по территории России.

В частности, предусмотрено продление дороги М-12 «Восток» до Екатеринбурга. Напомним, трасса на участке от Москвы до Казани была открыта в прошлом году, ее протяженность составила 810 км, на всем маршруте нет ни одного светофора, ни одного перекрестка в одном уровне. Всего М-12 пролегает по территории пяти регионов: Московской, Владимирской, Нижегородской областей, Чувашской Республики и Республики Татарстан. Трасса проходит по перспективным центрам экономического роста и в два раза сокращает время в пути: от столицы до Казани можно доехать теперь за шесть с половиной часов. Маршрут также способствует развитию инфраструктурных проектов и притоку туристов, в том числе в выходные и праздничные дни. Популярностью пользуются направления во всех регионах. Так, с момента открытия по автомагистрали жители уже совершили более 23 млн поездок.

С открытием М-12 появились и новые возможности для юга Нижегородской области. Например, благодаря строительству новой дороги добираться в Большое Болдино стало проще, быстрее и безопаснее: путь из Москвы составит пять с половиной часов. Раньше он занимал более восьми часов.

На М-12 «Восток» созданы условия не только для комфортной и быстрой поездки, но и для заправки автомобиля, а также отдыха пассажиров и водителя. На дороге до Казани функционируют 24 многофункциональные зоны (МФЗ). На МФЗ есть не только АЗС и фудкорт, но и душевые, прачечная, детская и спортивная площадки, площадка для выгула собак и зона для пикника.

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Впрочем, с открытием дороги до Казани реализация проекта не закончилась: сейчас ведутся работы по продлению трассы до Екатеринбурга. Дорога Дюртюли—Ачит, которая станет продолжением М-12, пересекает три региона: Республику Башкортостан (140 км), Пермский край (92 км) и Свердловскую область (43 км), на всех участках ведутся работы. Далее же трассу продлят до Тюмени. Предполагается, что трасса обеспечит скоростную связь столицы с другими городами Центральной России и Поволжья с выходом в направлении Урала, а также даст возможность быстрой доставки грузов в восточном направлении. Причем не только на внутрироссийском рынке грузоперевозок, но и на экспортных направлениях: при поставках в Казахстан, страны Средней Азии и даже Китай.

Летом этого года было открыто движение и по обходу Тольятти — это альтернативный проезд узкого места дороги М-5 «Урал». Четырехполосная автомобильная дорога с мостовым переходом через Волгу построена на территории Самарской области. Трасса соединила две точки трассы М-5 «Урал» и в будущем станет частью международного транспортного коридора Европа—Западный Китай. Общая протяженность обхода Тольятти — почти 100 км (более 95 км — автомобильная дорога, 3,7 км — мостовой переход).

Обход огибает особую экономическую зону «Тольятти» — на ее территории уже работает крупнейший в Приволжском федеральном округе логистический центр машиностроения. Это привлекает компании, для которых важна близость к крупнейшему центру металла. Трасса позволила значительно сократить время в дороге, обойти узкие места на трассе М-5 в районе Жигулевской ГЭС.

Также планируется, что обход Тольятти войдет в состав Юго-Западной хорды. Дорога будет начинаться в Сибири и через Урал и Поволжье поведет к побережью Азовского и Черного морей. Трасса пройдет от Тюмени через Екатеринбург и Казань до примыкания к обходу Тольятти. Далее через Саратов, Волгоград и до М-4 в Ростове-на-Дону. К ней будут присоединены новые объекты и дальний обход Краснодара. Сегодня основной трафик по этим направлениям идет по трассам М-12 «Восток» и М-4 «Дон».

Полеты в регионы

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В аэропорту Томска завершены работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы

Фото: пресс-служба аэропорта Томска В аэропорту Томска завершены работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы

Фото: пресс-служба аэропорта Томска

Нацпроектом предусмотрено и масштабное обновление аэропортов в регионах. По данным на ноябрь 2024 года, уже модернизирована инфраструктура 33 воздушных гаваней, в том числе 21 взлетно-посадочная полоса. Как подчеркнул президент в ходе совещания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, доля авиарейсов, которые соединяют города, минуя Москву, уже превышает 50%. Это значит, что перелеты внутри России становятся более удобными и быстрыми.

Особое внимание уделяется авиаузлам Сибири и Дальнего Востока: в Якутии завершены мероприятия по реконструкции 12 аэропортовых комплексов — это позволило повысить удобство авиасообщения из наиболее удаленных российских городов, таких как Нерюнгри, Сангар, Хандыга.

Обновление аэропортов делает перелеты безопаснее, а также способствует повышению транспортной доступности и связанности городов, развитию новых региональных маршрутов и внутреннего туризма. Модернизация затронула и аэропорты городов-миллионников: Красноярска, Новосибирска, Челябинска — и городов—центров добывающей отрасли, таких как Депутатский, Магнитогорск, Норильск.

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При развитии инфраструктуры учитываются климатические особенности регионов — например, в Якутии в зоне круглогодичного наземного транспортного сообщения проживает всего 15% жителей, более 90% территории имеет лишь сезонную транспортную доступность. Для большинства населенных пунктов гражданская авиация — единственный вид транспорта круглогодичного действия. Поэтому были модернизированы в том числе аэропорты Якутска, Вилюйска, Черского, Белой Горы, Депутатского, Верхневилюйска, Жиганска, Олекминска.

В итоге пассажиропоток аэропорта Якутска превысил 1 млн человек. Годовой план по количеству обслуженных пассажиров уже перевыполнен. В рамках модернизации была реконструирована в том числе взлетно-посадочная полоса длиной 3,6 тыс. м.

Обновление аэропортовой инфраструктуры продолжится. Финансирование новых проектов будет осуществляться за счет разных источников. В частности, только механизм концессии позволит привлечь более 100 млрд руб. внебюджетных средств на реконструкцию 28 аэропортов, сообщал на совещании по планам реализации федерального проекта «Развитие опорной сети аэродромов» вице-премьер РФ Виталий Савельев. Он отметил, что механизм концессии позволит существенно сэкономить средства федерального бюджета и вовлечь бизнес в работу по развитию аэропортовой инфраструктуры. Всего планируется строительство и реконструкция 75 аэропортов, из федерального бюджета на них выделено 250 млрд руб. К 2030 году число аэропортов в стране вырастет до 242, сейчас действует 228 воздушных гаваней.

Новая молодость БАМа

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Расширение БАМа и Транссиба позволит увеличить грузопоток в направлении основных экспортных рынков

Фото: Аркадий Томский, Коммерсантъ Расширение БАМа и Транссиба позволит увеличить грузопоток в направлении основных экспортных рынков

Фото: Аркадий Томский, Коммерсантъ

Для улучшения логистики в восточном направлении по нацпроекту модернизируется и инфраструктура Восточного полигона железных дорог (в него входят БАМ и Транссиб). Для увеличения провозной способности магистралей строятся вторые пути, мостовые переходы, тоннели, реконструируются станции и другие сооружения.

Провозная способность Восточного полигона постепенно увеличивается: если в 2013 году она составляла 98 млн тонн, то к концу этого года достигнет 180 млн тонн. Планируется, что к 2030 году показатель составит 210 млн тонн.

Предполагается, что реконструкция БАМа и Транссиба ускорит развитие Дальнего Востока и Восточной Сибири — фактически в рамках проекта создается принципиально новая по качеству железнодорожная инфраструктура с привлечением самых передовых технических решений.

Важная часть проекта по увеличению мощности западного сектора БАМа — новый Байкальский тоннель на границе Иркутской области и Республики Бурятия. Его построили в 2021 году. Длина нового тоннеля превышает 6,6 км.

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В этом году страна отмечает 50-летие БАМа. Пик работ пришелся на период, когда проект объявили ударной комсомольской стройкой, за десять лет ее участниками стали более 2 млн человек. Магистраль — символ трудового подвига старших поколений. Так, во время всесоюзного строительства первой ветки БАМа железнодорожникам удалось за сутки уложить 5,4 км путей. Современные строители продолжили традицию ставить рекорды и 27 октября 2024 года уложили рекордное количество пути на одном перегоне за сутки — 8,1 км от станции Тында до разъезда Побожий (Амурская область).

Расширяется и Транссиб: в конце прошлого года в Амурской области был открыт Керакский тоннель — самый длинный на Забайкальской железной дороге. Новый тоннель расположен на перегоне Ковали—Ульручьи в 25 м от старого.

Центральный транспортный узел

Еще один крупный железнодорожный проект — это развитие Центрального транспортного узла (ЦТУ). Первый и второй Московские центральные диаметры (МЦД) появились пять лет назад. В 2023 году по нацпроекту построили еще два новых — МЦД-3 и МЦД-4. Они связали Зеленоград и Раменское, Апрелевку и Железнодорожный. Общий пассажиропоток Центрального транспортного узла в 2020–2023 годах составил 2,7 млрд человек, из них 748 млн человек в 2023 году.

Сегодня МЦД — часть московского метро, а также самый быстрый и удобный городской транспорт, который связывает столицу и Подмосковье. Каждый день МЦД пользуются более 1,4 млн пассажиров, на всех 4 линиях работает 137 станций.

Сократилось время в пути: поезда в часы пик отправляются каждые пять-семь минут, доступна бесплатная пересадка на другие виды городского транспорта.

Сейчас готовится и план развития ЦТУ до 2030 года и далее. Предполагается, что развитие ЦТУ окажет позитивный социально-экономический эффект на ряд регионов Центрального федерального округа: Московскую агломерацию с Тульской, Калужской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Тверской и Владимирской областями. Планируется, что провозная способность инфраструктуры ЦТУ по перевозке пассажиров возрастет до 844 млн к 2030 году.

До Санкт-Петербурга — за два часа

Еще один железнодорожный проект, который будет реализован по новому нацпроекту,— строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва—Санкт-Петербург. Это первый этап масштабной программы строительства ВСМ в России.

Проект объединит пятую часть жителей России в единую агломерацию: ВСМ пройдет через Москву, Санкт-Петербург, Тверь и Великий Новгород. Время в пути между столицами составит всего 2 часа 15 минут вместо 4 часов. Преодолеть дорогу из Москвы в Тверь можно будет за 39 минут, а путь из Великого Новгорода до Санкт-Петербурга займет в шесть с половиной раз меньше времени — 29 минут вместо 3 часов.

Многое из того, что предстоит сделать, будет сделано впервые: в России будут произведены основные части инфраструктуры ВСМ — отечественная система управления движением поездов и автоматизированная система диагностики инфраструктуры и подвижного состава. Будет создан российский поезд, развивающий скорость до 400 км/ч.

В строительстве магистрали будут задействованы более 40 тыс. человек. Проект ВСМ Москва—Санкт-Петербург окажет влияние не только на территории, прилегающие к магистрали: в создании и производстве поездов примут участие суммарно не менее 15 регионов. Среднегодовая потребность строительной техники на период строительства прогнозируется на уровне 12 тыс. единиц.

Порты для логистики

Развитие морских портов и железнодорожных подходов к ним способствует улучшению связанности центров экономического роста, а также наращиванию экспортных мощностей страны.

За счет модернизации и строительства новых объектов инфраструктуры суммарная провозная способность участков на подходах к морским портам Азово-Черноморского и Северо-Западного бассейнов уже увеличена до 125,1 млн тонн и 145,6 млн тонн соответственно. Работы в этом направлении продолжатся и в будущем для укрепления торговых связей с зарубежными партнерами.

Суммарный же прирост производственной мощности морских портов за счет ввода в эксплуатацию различных объектов портовой инфраструктуры с 2020 года по ноябрь этого года уже составил более 166 млн тонн. Например, строительство специализированного угольного перегрузочного комплекса в бухте Мучке в Хабаровском крае +12 млн тонн, а строительство Таманского терминала навалочных грузов в морском порту Тамань +60 млн тонн.

Обход по северу

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ввод в эксплуатацию ледокола «Арктика» способствовал увеличению грузооборота по СМП

Фото: ФГУП «Атомфлот» Ввод в эксплуатацию ледокола «Арктика» способствовал увеличению грузооборота по СМП

Фото: ФГУП «Атомфлот»

Важнейший проект по развитию морских перевозок в восточном направлении — Северный морской путь (СМП). Это кратчайший водный маршрут между европейской частью России и Дальним Востоком. Протяженность пути от Карских Ворот до мыса Дежнева составляет около 5,6 тыс. км. Проект предполагает создание круглогодичного транспортного коридора, который свяжет регионы Северо-Запада и Дальнего Востока. В перспективе СМП может перетянуть на себя часть грузов Восточного полигона железных дорог.

Развитие этого логистического коридора обеспечивается за счет налаживания регулярных грузоперевозок, постройки новых атомных ледоколов и модернизации соответствующей инфраструктуры. Увеличение перевозок по СМП в первую очередь выгодно транспортным и добывающим компаниям, также круглогодичная навигация позволит улучшить ситуацию с северным завозом, в рамках которого ежегодно доставляется 3,2 млн тонн грузов в 25 регионов РФ.

В прошлом году по Севморпути было перевезено 5,6 млн тонн грузов для снабжения арктических производств и северного завоза. В основном перевозились контейнеры, металлоконструкции, пиломатериалы, краны, автотехника, рыбная продукция.

Растет и грузопоток по СМП: если по итогам 2022 года он составил 34,1 млн тонн, то по итогам 2023 года — уже 36,2 млн тонн, рекордное значение за всю историю.

К 2030 году грузооборот предстоит нарастить до 100 млн тонн. При условии сопряжения портов Севморпути с железными дорогами и автомагистралями это сделает Большой Северный морской путь опорным элементом грузового каркаса России.

Помогает нарастить объемы перевозок и программа субсидируемых каботажных рейсов (перевозок внутри государственной границы) по Севморпути. В этом году она позволила перевезти 25,6 тыс. тонн грузов, сообщали в Минвостокразвития. Всего было совершено три рейса, последний завершился 21 ноября.

Объем грузов на субсидируемых каботажных рейсах ежегодно растет. Так, в 2022 году по СМП два таких рейса перевезли 9,3 тыс. тонн. В 2023 году уже совершено три рейса на 22,1 тыс. тонн грузов в общей сложности. В 2024 году объем грузов вырос на 15,8% по сравнению с 2023 годом и в 2,8 раза по сравнению с 2022 годом. Кроме того, с 2022 года увеличилось количество портов для судоходства — с 4 до 14.

Так, в текущем году маршрут перевозки контейнеров с социально значимыми грузами в восточном направлении сменился с традиционного (когда железнодорожным путем грузы доставлялись до Владивостока, а затем по морю) на альтернативный: грузы доставлялись в Архангельск, а после по СМП в порты Магадана, Корсакова и Петропавловска-Камчатского. Для малого бизнеса перевозка по СМП позволила сократить расходы на доставку грузов на Дальний Восток в три раза.

Наконец, для обеспечения растущего грузопотока по СМП проводится программа развития атомного ледокольного флота: уже введены в эксплуатацию атомные ледоколы проекта 22220 — «Арктика» (2020 год), «Сибирь» и «Урал» (2022 год).. В этом году ожидается еще один ледокол проекта 22220 — «Якутия», сейчас ведутся ходовые испытания этого ледокола. Строится еще два судна той же серии — «Чукотка» и «Ленинград», готовится к закладке «Сталинград».

Кроме того, России и Китаю уже удалось достичь ряда конкретных договоренностей по линии безопасности судоходства по Северному морскому пути, говорил в конце ноября генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Для этого была создана подкомиссия по сотрудничеству по СМП российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительства.

На подкомиссии обсуждаются вопросы безопасности судоходства, планирования и обеспечения роста грузопотока по СМП, содействия развитию логистических маршрутов, обмен информацией о ледовой обстановке, метеорологических и иных условиях. В этом году китайские судоходные компании увеличили количество рейсов по Севморпути почти в два раза, а в июне на Петербургском международном экономическом форуме между представителями китайского бизнеса и госкорпорацией «Росатом» было подписано соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия по строительству судов и организации круглогодичной контейнерной линии по СМП между портами России и Китая.

Мария Летова