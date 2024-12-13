Краеугольные решения

В условиях сложной ситуации на внешних рынках и растущей фискальной нагрузки угольная отрасль ожидает плохих результатов по итогам года. По мнению АЦ ТЭК Минэнерго, виной тому — сложности с вывозом угля на экспорт и высокая тарифная нагрузка со стороны ОАО РЖД. Монополию призывают к тому, чтобы вернуть для северо-западного и южного направлений понижающие коэффициенты на дальние перевозки экспортного угля и предоставить скидку 12,8%, что обойдется ей в 86 млрд руб. Но ОАО РЖД не готово перевозить дополнительный уголь в ущерб более доходным грузам и предлагает заняться поддержкой отрасли бюджету. По сути, речь идет о том, какой субъект будет нести затраты, вызванные ухудшением конъюнктуры угля,— угольный рынок, ОАО РЖД, бюджет или другие участники перевозок, а это прямо зависит от оценки значимости угольной отрасли в целом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Уголь под поездом

Доля России в мировой торговле углем сократится по итогам года с 14,2% в 2023 году до 13,2%, доля в мировой добыче упадет с 4,9% до 4,8%. Такие оценки содержатся в исследовании АЦ ТЭК Минэнерго. В нем утверждается, что к падению добычи (оценочно — 432 млн тонн против 439 млн тонн годом ранее) и сокращению доли на мировом рынке привели сложности с вывозом угля на экспорт.

По оценке АЦ ТЭК, при экспорте энергетического угля из Кузбасса через порты Дальнего Востока тариф ОАО РЖД составляет 2,27 тыс. руб. на тонну, стоимость аренды полувагонов — 2,19 тыс., тариф на перевалку — 1,88 тыс. руб. Это в 1,9 раза выше себестоимости добычи. При цене 2024 года 8,08 тыс. руб. за тонну экспорт из Кузбасса становится нерентабельным.

В исследовании сообщается, что начиная с 2022 года железнодорожный тариф для угля «кратно обогнал инфляцию и тариф для всех прочих грузов». Так, с 2021 по 2024 год среднегодовые темпы роста тарифа на железнодорожную перевозку экспортного угля составили 24% при ИПЦ 8% и росте тарифов для следующих по темпам категорий «лесные грузы» 18% и «черные металлы» 17%. Тариф ОАО РЖД вырос к уровню 2008 года, рассчитал АЦ ТЭК, на 430% (без учета отмены с 2022 года понижающих коэффициентов 0,4 за дальность и 0,895 на экспортные перевозки угля), или на 695% (с учетом отмены). При этом показатели работы ОАО РЖД, отмечается в исследовании, ухудшаются.

По прогнозам АЦ ТЭК, по итогам года угольная отрасль покажет убыток до налогообложения 34 млрд руб. (при прибыли 357 млрд руб. годом ранее) и станет единственной убыточной отраслью экономики в 2024 году. Налоговые поступления от деятельности субъектов угольной промышленности за девять месяцев упали на 42%, до 91 млрд руб. Минфин в ноябре фиксировал отрицательную динамику поступлений налога на прибыль, выделяя угольные регионы (напомним, что на Кузбасс приходится 59% российской добычи угля). Глава Кузбасса Илья Середюк говорил о том, что по итогам 2024 года ожидается снижение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Кузбасса на 60 млрд руб. Новосибирская область оценивает потери бюджета в 18 млрд руб.

Как поправить ситуацию

Экономика экспорта энергетического угля убыточна начиная с третьего квартала 2022 года во всех направлениях, утверждается в исследовании АЦ ТЭК. Так, на четвертый квартал текущего года нетбэк на восточном направлении составил $21 на тонну, на северо-западном — $33, на южном — $34, а финансовый результат экспорта — минус $19, минус $7 и минус $6 соответственно. Та же картина фиксируется в экспорте коксующегося угля — только там восточное направление наименее убыточное: нетбэк на востоке составляет $52 на тонну, на юге — $33, а на северо-западе — $26, а убыток — $22, $47 и $54 соответственно.

По мнению АЦ ТЭК и Минэнерго, ситуацию могут заметно поправить возвращение понижающих коэффициентов и введение скидки к тарифу в 12,8%. Но если раньше Минэнерго, как и другие участники рынка, настаивало на том, что понижающие коэффициенты нужно вернуть на всех направлениях, сейчас запросы и по ним, и по скидке ограничены югом и северо-западом, причем скидку предлагается распространить только на Новосибирскую область. По оценкам, приведенным в исследовании, возврат коэффициентов на этих направлениях увеличит нетбэк на сумму до 500 руб. на тонну, а скидка — до 200 руб. на тонну. Возобновление действия льготных коэффициентов, по оценке Минэнерго, обойдется ОАО РЖД в 84 млрд руб., скидка к тарифу для Новосибирской области — в 2 млрд руб.

Чей доход

Вместе с тем ОАО РЖД неоднократно указывало на то, что доходность перевозок угля в 1,8 раза меньше, чем иных грузов. В октябре глава ОАО РЖД Олег Белозеров писал президенту Владимиру Путину, что перевозки в восточном направлении обеспечивают монополии свыше 30% доходов, но около 60% провозной способности Восточного полигона занято углем, перевозимым в приоритетном порядке по квотам. Их сохранение в 2025 году в текущем объеме приведет к ограничению вывоза на восток 14–15 млн тонн высокодоходных грузов и сокращению доходов ОАО РЖД не менее чем на 25 млрд руб., что с учетом кредитного рычага эквивалентно возможности привлечения финансовых ресурсов в объеме 112,5 млрд руб. «Спрос на перевозки по лимитирующим восточному и южному направлениям остается крайне высоким,— отмечают в ОАО РЖД.— Он формируется не только угольной продукцией, но и продукцией других отраслей, в том числе грузами с высокой добавленной стоимостью, которые транспортируются в контейнерах. В условиях недостатка провозной способности рост объемов перевозок продукции одной из отраслей неизбежно приведет к ограничениям для других».

По скидкам же на перевозку угля ОАО РЖД всегда придерживалось однозначной позиции: скидка приведет к непокрываемым убыткам ОАО РЖД, так как в связи с инфраструктурными ограничениями соразмерно нарастить объем перевозок угля без ущерба другим грузам не представляется возможным. «Поэтому в случае необходимости для поддержки угольной отрасли имеет смысл рассматривать прямые государственные субсидии»,— отмечала компания.

Кому отдать

Решение о том, кто должен нести бремя от снижения мировых цен на уголь,— угольный сектор, ОАО РЖД, бюджеты разных уровней или другие компании-грузоотправители, прямо зависит от того, как оценивать место угольной отрасли в экономике, социальной сфере и транспортной системе. АЦ ТЭК и Минэнерго подчеркивают высокий уровень налоговых отчислений отрасли в бюджет (220 млрд руб. в 2023 году) и валовой региональный продукт отрасли (2 трлн руб.). N.Trans Lab при этом в своем исследовании отмечает, что исторически добыча угля находилась в лидерах по рентабельности и ниже среднероссийского уровня по налоговой нагрузке. «Так, рентабельность продаж по виду деятельности "добыча угля" составляет 51% (при среднем уровне в РФ 15%), а налоговая нагрузка — 8% (средняя налоговая нагрузка по стране — 9%)»,— отмечается в исследовании.

Уголь составляет 15% в структуре выработки электроэнергии и 44% в грузообороте ОАО РЖД. В угольных моногородах живут 1,4 млн человек, или порядка 10% населения Сибири, отмечается в исследовании АЦ ТЭК, а в отрасли с учетом смежных отраслей занято около 500 тыс. человек. Однако аналитики N.Trans Lab, оценивая население угольных моногородов более высоко — 1,8 млн чел., отмечают, что работников угольной отрасли в них лишь 0,3 млн человек.

N.Trans Lab также отмечает неравновесность вклада угля в экспортную выручку и нагрузку на экспортные транспортные мощности. Так, пишут аналитики в своем отчете, угледобывающая отрасль обеспечивает только 4% экспортных доходов в среднем за 2014–2021 годы, занимая при этом 25% в экспортных перевозках. При этом, по их расчетам, если очистить вклад угольной отрасли в ВВП (в среднем 0,4% за последние пять лет) от перекрестного субсидирования в виде низких тарифов на железной дороге, объем которого оценивается в 234 млрд руб. на 2022 год, реальный вклад составит 0,2%. В то же время ежегодные потери ВВП от недовывоза 20 млн тонн продукции с высокой добавленной стоимостью доходят до 778 млрд руб., пишет N.Trans Lab, при этом бюджет недополучает 130 млрд руб. доходов, тогда как доходы от вывоза того же угля составляют лишь 22 млрд руб. Угольная отрасль уже не нуждается в таких обширных мерах поддержки, поскольку достигла достаточного запаса ресурсов и мощностей для самообеспечения и независимости от государственной помощи, пишет N.Trans Lab, при этом меры, используемые сейчас, «приводят к гипертрофированному экспорту, невыгодному для экономики страны». «В текущей ситуации поддержка угольной отрасли за счет других отраслей экономики достигла таких масштабов, когда уголь начал мешать другим отраслям-донорам на ограниченной транспортной инфраструктуре»,— резюмируют эксперты.

Наталья Скорлыгина