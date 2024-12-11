Замначальника УФНС по ЯНАО арестован по делу о взятках

Управление Следственного комитета России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило об аресте двух должностных лиц регионального ФНС. Замруководителя управления и начальника отдела одного из подразделений обвинили в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). По версии следствия, коммерческая компания заплатила сотрудникам ФНС около 2,4 млн руб. за услуги «имущественного характера».

Взятка в размере 2 424 796,39 руб. была получена фигурантами дела (их имена не указываются) в период с 2022 по 2024 год от руководителей коммерческой организации. За денежное вознаграждение обвиняемые, помимо оказания услуг «имущественного характера», снижали сумму недоимки по налогам для коммерческих организаций, утверждает следствие. Из сообщения пресс-службы управления СКР следует, что в материалах дела речь идет о происходящем в Салехарде и Новом Уренгое.

9 октября сотрудниками МВД была задержана начальница управления ФНС по ЯНАО Яна Калюжина, сообщал ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Госпожу Калюжину обвинили в получении взятки в виде автомобиля Porsche Cayenne стоимостью более 10 млн руб. По версии следствия, за взятку она пообещала исключить из решения выездной налоговой проверки суммы недоимки и не привлекать к налоговой ответственности одну из местных нефтегазовых компаний.