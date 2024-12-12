Карьера приправилась люксом

У Центрального универмага в Москве сменилось руководство. На смену Тамаре Погромовой, занимавшей более 20 лет должность гендиректора, пришла ее секретарь Елена Атланова. Смена гендиректора не изменит подход в управлении объектом, считают эксперты. Владельцы Mercury, которому принадлежит ЦУМ, сами вовлечены в оперативное управление активом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Новым гендиректором ОАО «Торговый дом ЦУМ» (владеет и управляет Центральным универмагом на улице Петровке в центре Москвы) 9 декабря 2024 года стала Елена Атланова, обнаружил “Ъ” в базе СПАРК. Она сменила проработавшую на этой должности 21 год Тамару Погромову. В ЦУМе не ответили на вопросы “Ъ”.

Московский ЦУМ входит в группу Mercury, основанную в 1994 году Леонидом Фридляндом и Леонидом Струниным. Компания также владеет элитным поселком «Барвиха Luxury Village» (включая концертный зал), отелем «Барвиха Hotel & Spa», бутиками в Третьяковском проезде и на Кутузовском проспекте, а также Домом ленинградской торговли в Петербурге. Также является одним из главных в России продавцов люксовых товаров. По данным СПАРК, в 2023 году выручка ОАО «Торговый дом ЦУМ» сократилась в 2,8 раза, до 9,6 млрд руб., чистая прибыль выросла на 18,5%, до 3,56 млрд руб.

Елена Атланова, по данным СПАРК, ранее была секретарем гендиректора ОАО ТД ЦУМ, указано в квартальной отчетности компании за 2013 год. Собеседник “Ъ” говорит, что Тамара Погромова, которой уже 77 лет, уходит на пенсию.

Смена гендиректора, безусловно, может многое изменить в подходах управления, но для системных изменений необходима смена части команды, а об этом пока неизвестно, отмечает управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов. Кадровые изменения вряд ли серьезно отразятся на дальнейшем развитии бизнеса компании, так как за коммерческую составляющую и стратегию отвечают другие лица внутри компании Mercury, считает партнер консалтинговой компании Ward Howell Дарья Аникина.

После февраля 2022 года из-за западных санкций, запрещающих ввоз в РФ одежды и обуви дороже €300 за единицу товара, люксовые товары, на продаже которых специализируется Mercury, стали недоступны для оптовых закупок. Старший директор CORE.XP Марина Малахатько напоминает, что санкции сильно ударили по бизнесу ЦУМа, но не сразу: у них был запас товаров на складах на 14 месяцев.

Сейчас во многих люксовых бутиках международных марок, продолжающих работать в России, в том числе и в ЦУМе, можно найти товары, стоимость которых не превышает €300, то есть ограниченный ассортимент товаров — например, футболки или аксессуары, добавляет руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай. По оценке Fashion Consulting Group, около 39% брендов люксового сегмента не получат новые коллекции из-за ограничения на ввоз предметов роскоши.

Многие зарубежные бренды вынуждены приостановить свою работу в РФ. Летом 2024 года Fendi (входит в группу LVMH) закрыла свой последний бутик в московском ЦУМе, LVMH, Richemont, Kering, Chanel, Prada после начала военного российско-украинского конфликта закрыли свои магазины в стране на неопределенный срок (см. “Ъ” от 12 июля). В ЦУМе появился ряд новых международных брендов, в частности итальянских и корейских, отмечает партнер Nikoliers Анна Никандрова. Поскольку они ранее не были представлены на российском рынке, торгцентру нужно прикладывать дополнительные усилия для знакомства аудитории с этими брендами и формирования лояльности, резюмирует она.

Дарья Андрианова