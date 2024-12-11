Пособие для детей погибших на СВО в Татарстане, экзамены для мигрантов в КФУ и электронные медкарты

Госсовет Татарстана предложил законопроект о выплате единовременного пособия совершеннолетним детям погибших участников СВО. Инициатива предполагает, что при отсутствии других членов семьи, указанных в законе, пособие в размере 5 млн рублей будет выплачиваться совершеннолетним детям. По мнению авторов, это устранит чувство несправедливости у данной категории граждан. Дополнительных расходов из федерального бюджета не потребуется.

Казанский федеральный университет (КФУ) стал единственным вузом в Татарстане, где мигранты могут сдавать экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства. В утвержденный правительством список вошли 92 учреждения, включая Марийский и Чувашский государственные университеты.

В Татарстане введены электронные медицинские карты. Все государственные медорганизации завершили переход на региональную систему «Электронное здравоохранение Республики Татарстан», которая позволяет формировать медкарты, оформлять медицинские документы и интегрировать республику с федеральными системами здравоохранения. Через систему можно записаться на прием к врачу, получить рецепты, оформить больничные листы и пройти медико-социальную экспертизу.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о проверке публикации об аварийном состоянии сельской школы в 20 км от Казани. В соцсетях появились жалобы на трещины, протекающую крышу, отсутствие отопления. Ремонт школы перенесли на 2026 год. По данному факту проводится проверка по ст. 293 УК РФ (халатность).

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин повторно потребовал доложить о расследовании уголовного дела по факту смерти новорожденной в Набережных Челнах. Жительница Татарстана заявила о несогласии с ходом установления обстоятельств смерти ее дочери в медучреждении. Она считает, что к смерти привела неверная тактика родоразрешения, а виновных не привлекли. В СУ СК по Татарстану расследуется уголовное дело.

Совет федерации назначил Виталия Петрушкина, выходца из Казани, судьей Верховного суда России. Ранее он занимал должность заместителя председателя Арбитражного суда Поволжского округа. Вместе с ним на должности судей Верховного суда РФ назначены Олег Бугаков и Инна Переверзева.

За сутки коммунальные службы Казани вывезли с улиц 5,5 тысячи тонн снега и использовали 550 тонн противогололедных материалов. В уборке дорог принимали участие 302 единицы спецтехники. Сегодня в работах были задействованы 555 дорожных рабочих и 319 единиц техники.

В Казани временно закрыли кафе GAGAWA на проспекте Ибрагимова из-за нарушений санитарных норм. Роспотребнадзор выявил, что разделочный инвентарь не мыли должным образом, сырую и готовую продукцию хранили вместе, использовали не соответствующую требованиям посуду и неправильно хранили напитки.

Анар Зейналов