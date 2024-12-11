Казанский федеральный университет стал единственным вузом в Татарстане, получившим право проводить экзамены для мигрантов по русскому языку, истории России и основам законодательства. В России всего 92 государственных учреждения, уполномоченных на проведение таких экзаменов. Соответствующий перечень утвержден распоряжением правительства, которое подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран КФУ стал единственным вузом в Татарстане с правом принимать экзамены у мигрантов

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ КФУ стал единственным вузом в Татарстане с правом принимать экзамены у мигрантов

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

В этот список также вошли Марийский государственный университет и Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова.

Ранее правительство утвердило стоимость экзаменов для мигрантов. Тест по русскому языку, истории России и основам законодательства, необходимый для получения гражданства, обойдется в 2950 руб. Экзамен для оформления разрешения на временное проживание или вида на жительство будет стоить 5900 руб., а тест для получения патента или разрешения на работу — 3800 руб.

Кроме того, 9 ноября президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий посредникам принимать экзамены у мигрантов.

Анар Зейналов