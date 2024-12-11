Медучреждения Татарстана перешли на единую цифровую систему здравоохранения

В декабре государственные медицинские организации Татарстана завершили переход на работу в Государственной информационной системе «Электронное здравоохранение Республики Татарстан» (ГИС ЭЗ РТ). Об этом сообщает республиканское агентство «Татмедиа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В декабре государственные медицинские организации Татарстана завершили переход на работу в Государственной информационной системе «Электронное здравоохранение Республики Татарстан» (ГИС ЭЗ РТ)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ В декабре государственные медицинские организации Татарстана завершили переход на работу в Государственной информационной системе «Электронное здравоохранение Республики Татарстан» (ГИС ЭЗ РТ)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В 2024 году в системе оформлено более 50 млн структурированных электронных медицинских документов, выписано свыше 4 млн рецептов и проведено более 50 млн лабораторных исследований. Система позволяет формировать электронные медицинские карты пациентов по итогам посещений медорганизаций и интегрирована с федеральными информационными системами здравоохранения.

По данным Минздрава РФ, Татарстан выполнил все шесть основных показателей нацпроекта «Здравоохранение» в части создания единого цифрового контура и успешно интегрировал региональную систему в общероссийскую.

Анар Зейналов