В Казани приостановили работу кафе «GAGAWA» после заражения кишечной инфекцией
В Казани временно прекратили деятельность кафе «GAGAWA». Роспотребнадзор Татарстана провел обследование заведения после сообщения о заражении бактериальной кишечной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Кафе находится на пр. Ибрагимова, 56. В ходе обследования специалисты выявили следующие нарушения санитарного законодательства:
разделочный инвентарь не качественно мыли;
разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции хранили вместе;
в кафе использовали посуду, которая не соответствует требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищей;
напитки хранили не в холодильниках, также нарушались условия их хранения.
На индивидуального предпринимателя составили протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности. По материалам Управления Роспотребнадзора суд запретил деятельность кафе сроком на 14 суток.