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В Казани приостановили работу кафе «GAGAWA» после заражения кишечной инфекцией

В Казани временно прекратили деятельность кафе «GAGAWA». Роспотребнадзор Татарстана провел обследование заведения после сообщения о заражении бактериальной кишечной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Кафе находится на пр. Ибрагимова, 56. В ходе обследования специалисты выявили следующие нарушения санитарного законодательства:

разделочный инвентарь не качественно мыли;

разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции хранили вместе;

в кафе использовали посуду, которая не соответствует требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищей;

напитки хранили не в холодильниках, также нарушались условия их хранения.

На индивидуального предпринимателя составили протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности. По материалам Управления Роспотребнадзора суд запретил деятельность кафе сроком на 14 суток.

Диана Соловьёва

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