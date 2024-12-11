В Татарстане предложили выплачивать пособия совершеннолетним детям погибших на СВО
Госсовет Татарстана подготовил проект законодательной инициативы, согласно которому совершеннолетние дети застрахованного погибшего участника СВО смогут получить единовременное пособие. Информация об этом появилась на сайте системы обеспечения законодательной инициативы.
В пояснительной записке говорится, что совершеннолетние дети погибшего военнослужащего, проходившего военные сборы, или гражданина, пребывавшего в добровольческом формировании, не обладают правом получения единовременной выплаты, «что вызывает у них чувство обиды и несправедливости».
Авторы инициативы ссылаются на указ президента России Владимира Путина от 11 марта 2024 года № 181 «О дополнительных социальных гарантиях отдельным категориям лиц», где указано, что в случае гибели военнослужащего при отсутствии перечисленных в Указе членов семьи единовременную выплату в 5 млн руб. в равных долях получают совершеннолетние дети погибшего.
Депутаты Госсовета предлагают применить такой же подход к выплатам членам семьи страховой суммы в соответствии с Федеральным законом № 52-Ф3 и единовременного пособия в соответствии с Федеральным законом № 306-ФЗ. Если у застрахованного погибшего военнослужащего не будет членов семьи, перечисленных в части 11 статьи 3, то единовременное пособие получают его совершеннолетние дети.
«Принятие указанного законопроекта, на наш взгляд, позволит восстановить социальную справедливость в отношении совершеннолетних детей, которые лишились своего родителя, принимавшего в том числе непосредственное участие в обеспечении выполнения задач в ходе специальной военной операции», — говорится в пояснительной записке.
По информации из документов, изменения не потребуют дополнительных расходов из федерального бюджета, т.к. совершеннолетние дети получат выплаты только при отсутствии других членов семьи погибшего военнослужащего.