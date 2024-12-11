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В Казани за сутки вывезли 5,5 тысячи тонн снега

За минувшие сутки коммунальные службы вывезли с улиц Казани 5,5 тысячи тонн снега и использовали 550 тонн противогололедных материалов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

В Казани за сутки вывезли 5,5 тысячи тонн снега

В Казани за сутки вывезли 5,5 тысячи тонн снега

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В Казани за сутки вывезли 5,5 тысячи тонн снега

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В уборке городских дорог участвовало 302 единицы спецтехники. По данным комитета внешнего благоустройства, сегодня на очистку улиц выйдут 555 дорожных рабочих и 319 единиц техники.

В пресс-службе отметили, что усиленные работы по уборке снега начались 9 декабря после предупреждения Гидрометцентра РТ о возможных ночных осадках. За первые сутки на снегоплавильные пункты и места временного складирования было вывезено 340 тонн снега.

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 декабря в Казани в уборке снега задействовали 203 единицы техники.

Анар Зейналов

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