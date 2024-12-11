Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин повторно потребовал доложить о расследовании уголовного дела по факту смерти новорожденной в Набережных Челнах. Об этом сообщили в Информационном центре СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава СК РФ снова затребовал доклад о смерти новорожденной в больнице Челнов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Глава СК РФ снова затребовал доклад о смерти новорожденной в больнице Челнов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В комментариях информационного центра «ВКонтакте» снова обратилась жительница Татарстана. Она заявила, что не согласна с ходом установления обстоятельств смерти ее новорожденной дочери в медучреждении Набережных Челнов. В феврале 2022 года беременную женщину госпитализировали. Обратившаяся считает, к смерти ребенка привела неверно выбранная тактика родоразрешения. Виновных так и не привлекли к ответственности. Женщина полагает, что в медицинские документы внесли недостоверные сведения.

Ранее Александр Бастрыкин уже ставил на контроль ситуацию в центральном аппарате ведомства.

В СУ СК России по Республике Татарстан расследуется уголовное дело.

Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по республике Валерию Липскому принять меры, чтобы завершить расследование уголовного дела в кратчайшие сроки, направить дело в суд и представить доклад.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Диана Соловьёва