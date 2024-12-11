Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки публикации об аварийном состоянии школы рядом с Казанью. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главе СК РФ доложат об аварийной сельской школе рядом с Казанью

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Главе СК РФ доложат об аварийной сельской школе рядом с Казанью

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В соцсетях появилась публикация об аварийном состоянии сельской школы в 20 км от Казани. Местные жители жалуются на трещины на стенах, протекающую крышу, осыпающуюся штукатурку. В здании отсутствует отопление. Сообщается, что школа находится в критическом состоянии, но жалобы местных жителей игнорируются. Ремонт школы перенесли на 2026 год.

По данному факту СУ СК России по Республике Татарстан проводится проверка по ст. 293 УК РФ.

Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления республики Павлу Олейнику представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Диана Соловьёва