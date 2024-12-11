Выходца из Казани назначили судьей Верховного суда РФ

Совет Федерации назначил Виталия Петрушкина на должность судьи Верховного суда России. Ранее он работал заместителем председателя Арбитражного суда Поволжского округа в Казани. Об этом рассказали в пресс-службе Арбитражного суда Самарской области.

Как сообщили ТАСС, Совет федерации также назначил Олега Бугакова и Инну Переверзеву на должность судей Верховного суда РФ. Глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что все кандидаты имеют большой опыт работы в судебной системе. На всех судей был получен полный комплект документов, которые соответствуют требованиям законодательства.

Ожидается, что Виталий Петрушкин будет работать в коллегии по гражданским делам, а Олег Бугаков и Инна Переверзева — в коллегии по административным делам.

Диана Соловьёва